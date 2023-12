HARRY E MEGHAN HANNO VOLUTO ABBANDONARE LA FAMIGLIA REALE E SONO STATI ACCONTENTATI - LA COPPIA NON È STATA INVITATA AL MATRIMONIO PRINCIPESCO DEL DUCA DI WESTMISTER, HUGH GROSVENOR - LUI SAREBBE IL PADRINO DEL PRINCIPINO GEORGE, PRIMOGENITO DI WILLIAM E KATE E DI ARCHIE, FIGLIO DI HARRY E MEGHAN - GROSVENOR, RICCO EREDITIERE CON UN IMMENSO PATRIMONIO IMMOBILIARE, IL PROSSIMO 7 GIUGNO SPOSERÀ LA 30ENNE OLIVIA HENSON...

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

HUGH GROSVENOR OLIVIA HENSON

È la prima vera conseguenza della faglia sempre più profonda tra Harry e Meghan e il resto della Royal Family. Perché il 2024 riserverà una brutta sorpresa ai duchi ribelli del Sussex, che non saranno invitati al principesco matrimonio del Duca di Westminster.

Qualcuno si chiederà: chi era costui? Ebbene, il Duke of Westminster, alias il rampollo Hugh Grosvenor, è un personaggio capitale. Non solo di questa vicenda, ma di tutta la famiglia reale e, in particolar modo, per Harry e il principe ereditario William.

Grosvenor ha 32 anni, è un aristocratico e l’erede del Grosvenor Estate, un immenso patrimonio immobiliare. Non solo a Londra e in Inghilterra, dove il suo gruppo controlla circa 600 chilometri quadrati e palazzi in aree eccelse e centralissime come Mayfair, Belgravia, Eaton Square e Chester Square. Ma anche di altre straordinarie proprietà nel resto del mondo: Washington, California, Canada, Francia, Svezia e molti altri Paesi. Il duca, secondo Bloomberg, sarebbe uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, con un patrimonio netto di addirittura 9 miliardi di dollari.

HUGH GROSVENOR PRINCIPE WILLIAM

Ma c’è di più. Il padrino del giovane paperone Grosvenor, che il 7 giugno prossimo nella cattedrale di Chester sposerà la fidanzata 30enne Olivia Henson, è nientemeno che re Carlo III. E lo stesso duca di Westminster, secondo il Sunday Times, sarebbe a sua volta il padrino del principino George, primogenito di William e Kate e secondo in linea di successione, ma anche di Archie, altro primogenito, stavolta di Harry e Meghan. Del resto, Grosvenor è uno dei migliori amici di entrambi i fratelli, William e Harry, e di lunga data. [...]

