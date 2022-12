HARRY E MEGHAN, PALADINI DELLE FAKE NEWS – DOPO AVER DETTO DI VOLER “RACCONTARE LA VERITÀ”, I DUCHI DI SUSSEX VENGONO PIZZICATI A RIFILARE UNA SERIE DI PATACCHE AL PUBBLICO DI NETFLIX – NEL DOCUMENTARIO DI VEDONO I DUE PERSEGUITATI DAI FOTOGRAFI, MA NON È COME SEMBRA: IN UN CASO SI TRATTA DI PAPARAZZI ALLA PRIMA DI HARRY POTTER, IN UN ALTRO LA CALCA È PER L’EX AVVOCATO DI TRUMP E IN UN ALTRO ANCORA LE IMMAGINI SONO DI UN INSEGUIMENTO A KATIE PRICE. MA A HARRY I VIDEO SERVONO PER FARE IL PARALLELISMO CON LADY DIANA… - VIDEO

1. TUTTI I FAKE NEL TRAILER DEL DOCUMENTARIO DI HARRY E MEGHAN

DAGONEWS

documentario netflix principe harry e meghan markle 7

Harry e Meghan scodellano un atro trailer del loro documentario in onda su Netflix dall’8

dicembre e riescono, ancora un volta, a far incazzare tutti. Ma questa volta nessuno ha più intenzione di subire e si passa al contrattacco. A essere sguinzagliata è la stampa pro monarchia che ha pizzicato i “paladini della verità” a rifilare una serie di immagini fake al pubblico.

A far incazzare sono soprattutto le immagini in cui i duchi di Sussex fanno credere di essere perseguitati dai paparazzi. Peccato che le immagini non le riguardino affatto.

documentario netflix principe harry e meghan markle 6

Che i due volessero rifilare una patacca al pubblico di Netflix si era capito dal primo trailer in cui i due mostrano un gruppo di fotografi schierati in prima fila. Peccato che le immagini facciano riferimento alla prima di Harry Potter nel 2011.

Non solo: ci sono altre tre immagini fake.

Una riguarda i giornalisti che inseguono Katie Price fuori da un tribunale l’anno scorso. In un’altra immagine si vede un’immagine di Harry e Meghan con in braccio il piccolo Archie durante la visita all'arcivescovo Desmond Tutu: dall’alto sbuca un obiettivo e il fotografo scatta. Ma non c’è nessuno scatto rubato: era tutto concordato.

documentario netflix principe harry e meghan markle 5

Infine c’è un’immagine che mostra le telecamere intorno assiepate intorno a una limousine. Poi il fotogramma si interrompe per lasciare spazio a una Meghan che piange disperata su un divano. In realtà in quella macchina non c’era lei, ma Michael Cohen, ex avvocato di Donald Trump, diretto in prigione a New York nel 2019.

2 - LA SERIE DELLA DISCORDIA PARLANO HARRY E MEGHAN TREMA LA ROYAL FAMILY

Antonello Guerrera per “la Repubblica”

documentario netflix principe harry e meghan markle 4

"Un gioco sporco". "Razzismo". "Odio". "Le donne nella Royal Family soffrono". Siamo solo al secondo trailer del nuovo attesissimo documentario di Harry e Meghan da giovedì in onda su Netflix, e cresce la tempesta. Il film si preannuncia esplosivo, come la clamorosa intervista dei duchi del Sussex a Oprah Winfrey due anni fa. Se il primo trailer qualche giorno fa era stato accusato di essere una "dichiarazione di guerra" a William e Kate, stavolta Harry e Meghan rincarano la dose.

documentario netflix principe harry e meghan markle 2

Il trailer si apre con l'ex attrice americana che con uno schiocco di dita fa intendere come da amata sia diventata subito odiata nel Regno Unito, almeno nella sua versione dei fatti. A sostegno di questa tesi, nel trailer si parla di "campagna di odio" contro Meghan, "vittima per soddisfare altre persone", racconta l'avvocata della coppia, Jenny Aria. C'è poi Christopher Bouzy, imprenditore tech americano, supporter dei due, che parla di il "razzismo".

documentario netflix principe harry e meghan markle 3

Infine, irrompe lo stesso marito Harry. Che accusa la famiglia reale persino di "gioco sporco" citando i leak ai tabloid che la coppia attribuirebbe allo staff di William e Kate. Insomma, "uno scontro frontale, un incredibile e distruttivo atto di vendetta che acuirà la frattura tra i fratelli", spiega l'esperto reale Richard Fitzwilliams. Senza contare che il 10 gennaio uscirà pure l'autobiografia di Harry, Spare - Il minore, che già dal titolo si preannuncia altrettanto catastrofica per la Royal Family e il padre Carlo.

documentario netflix principe harry e meghan markle 8

Ma il principe ribelle, mentre sfoglia i giornali con Meghan ancora una volta in lacrime e incinta della secondogenita Lilibet, racconta anche come "le donne della Royal Family soffrano; c'è una gerarchia", e subito sfilano le immagini della madre Diana soffocata dai paparazzi, paragonate alle intrusioni che avrebbe subito Meghan: "Avevo già vissuto qualcosa del genere.

Per questo dovevo proteggere la mia famiglia". E un'ultima frase, quasi minacciosa: "Nessuno sa tutta la verità. Noi la sappiamo".

Verità? Nel trailer ci sono tre immagini che sembrano essere rubate da circostanze molto diverse.

documentario netflix principe harry e meghan markle 9

Per esempio, una scena di fotografi che accerchierebbero Meghan sarebbe risalente a un'udienza di Katie Price l'anno scorso. Un'altra sarebbe invece la première di Harry Potter a Londra. E un altro spezzone viene spacciato per immagini di fan di Meghan e Harry ma in realtà erano quelli di Queen Mary, moglie di Giorgio V. "Sono senza parole", è il laconico commento della royal watcher Angela Levin al Sun.

documentario netflix principe harry e meghan markle 1

I primi episodi dell'incendiario Meghan & Harry (diretto dalla regista Liz Garbusche) insieme all'altra collaborazione con Spotify frutterà alla coppia oltre 120 milioni di euro, saranno trasmessi su Netflix giovedi e la seconda parte il 15 dicembre. La Royal Family trema. Re Carlo III, secondo il Daily Express, non vorrebbe chiudere la porta al figlio Harry e alla nuora Meghan: "Business as usual" sarebbe l'ordine a palazzo, anche se il monarca e la consorte Camilla sarebbero "stanchi" della vicenda.

documentario netflix principe harry e meghan markle 10

Ma chissà se dopo questo docufilm il re cambierà idea. Anche perché il danno di immagine per la Royal Family potrebbe essere devastante, soprattutto tra le generazioni più giovani. E il futuro re William sarà furioso di vedere l'adorata madre sfruttata così dal fratello. Un'altra fonte irritata di Buckingham Palace sbotta al Daily Mail: "Credete che queste scenate ci danneggino? Passata anche questa, che diavolo altro avranno da raccontare quei due?".

