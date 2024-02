HARRY E MEGHAN PERDONO PEZZI – ESODO DI MASSA DALLA ARCHEWELL, LA CASA DI PRODUZIONE FONDATA DAI DUCHI DI SUSSEX: I CONTI SONO IN ROSSO E SALE A 17 IL NUMERO DI DIPENDENTI CHE HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI – A FAR PAURA SONO I RUMOR SECONDO I QUALI NETFLIX È PRONTA RECIDERE IL CONTRATTO METTENDO FINE ALL’ACCORDO DA 100 MILIONI DI EURO – MEGHAN VORREBBE FAR CASSA SCRIVENDO UN’AUTOBIOGRAFIA, MA HARRY GLIELO AVREBBE IMPEDITO…

1. MEGHAN MARKLE E HARRY D’INGHILTERRA, IL CONTRATTO CON NETFLIX È A RISCHIO. DIPENDENTI IN FUGA DA ARCHEWELL

Estratto dell’articolo di Deborah Ameri per www.oggi.it

principe harry meghan markle

Harry e Meghan perdono un altro pezzo importante di Archewell Productions, la loro casa di produzione che avrebbe dovuto farli diventare protagonisti nel mondo dell’intrattenimento attraverso contratti milionari con Spotify e Netflix. Ma le cose non sembrano andare per il meglio.

FUGA DA ARCHEWELL – L’ultimo a dare le dimissioni da Archewell è il manager Bennett Levine che era stato assunto nel 2021 e promosso in breve tempo a executive. Su LinkedIn ha annunciato di aver lasciato i duchi di Sussex per un contratto in un’altra compagnia di produzione a Los Angeles. […]

principe harry meghan markle

LA SPADA DI TED – I rumors si rincorrono a Los Angeles. Tutte queste defezioni sarebbero da imputare alla volontà di Netflix e del suo nuovo Ceo, Ted Sarandos, di non rinnovare il contratto, che scade nel 2025, con i duchi di Sussex. O addirittura di volerlo rescindere in anticipo. L’accordo vale circa 100 milioni di euro, eppure Meghan e Harry finora hanno prodotto ben poco. […] I Sussex hanno già subito un’umiliazione da Spotify che ha annullato l’accordo con Archewell (da oltre 20 milioni) perché in due anni e mezzo aveva prodotto solo tredici ore di contenuti (il podcast Archetypes).

harry e meghan in giamaica 6

A CACCIA DI CONTRATTI – È comprensibile, dunque, che Harry e Meghan stiano cercando di guardarsi attorno. E sono volati addirittura in Giamaica per assistere a una prima di poca importanza, di un film su Bob Marley, per conquistare Brian Robbins, presidente e amministratore delegato di Paramount Pictures e Nickelodeon. Un pezzo grosso a Hollywood, che potrebbe offrire loro un accordo con il servizio di streaming Paramount+. Ma anche questo sfarfallare da un executive all’altro darebbe fastidio al capo di Netflix, che finora, pubblicamente, ha sempre difeso il suo investimento con i Sussex.

L’ANNUNCIO CHE NON ARRIVA – Harry e Meghan sembrano essere in un limbo. Da mesi si attende un annuncio, qualcosa di grosso, come avevano promesso, che rilanci la loro carriera. Ma finora solo comparsate a serate di gala e prime cinematografiche. A Los Angeles si parlava anche di un reboot della serie Suits, in cui Meghan interpretava una delle protagoniste Rachel Zane. Ci potrebbe essere di nuovo un ruolo per lei, perfino come regista. Ma è solo uno dei tanti progetti sulla carta, che poi non sempre diventano reali.

meghan markle principe harry proincipe william kate middleton

2. MEGHAN MARKLE, IL VETO DI HARRY: «LE HA IMPEDITO DI SCRIVERE UN LIBRO SULLA PROPRIA VITA». IL MOTIVO RIVELATO DALLA FONTE

Estratto dell'articolo di www.leggo.it

[…] Stando a quanto rivela una fonte vicina a Harry e Meghan, anche l'ex attrice avrebbe desiderato mettere nero su bianco la storia della propria vita, magari con qualche frecciatina ai reali, ma il marito glielo avrebbe impedito.

[…] Inizialmente, la notizia era stata lanciata dall'esperto reale Tom Bower che aveva dichiarato che l'ex attrice era impegnata nella stesura di un libro che «avrebbe messo le cose in chiaro una volta per tutte».

meghan markle principe harry

Tuttavia, una fonte vicina a Harry e Meghan ha rivelato alla rivista OK!: «Harry ha detto, più volte, di avere materiale sufficiente per scrivere un seguito di Spare, ma quei piani sono stati accantonati. Ha anche impedito a Meghan di scrivere un libro tutto suo. All'inizio tutto ciò non è piaciuto alla duchessa ma ora sembra che i due si siano chiariti a riguardo».

principe harry meghan markle 2

Stando a quanto dichiara l'esperto reale Duncan Larcombe a OK!, l'ipotetico libro di Meghan Markle potrebbe davvero essere una cattiva mossa: «Causerebbe più divisioni di quanto fatto da "Spare" che è costato molto caro al principe Harry. Un altro libro sarebbe un grosso ostacolo alla pace che, in teoria, i duchi e la Royal Family vorrebbero raggiungere. Ad esempio, tra Meghan e Kate non correrebbe ancora buon sangue e un'autobiografia potrebbe solo peggiorare il tutto».

meghan markle e il principe harry a new york 5 principe harry e meghan markle 1 principe harry con meghan markle in africa meghan markle e il principe harry a new york 6