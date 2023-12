HARRY E MEGHAN: PIÙ CHE UN MARCHIO, UNA METEORA – ESAURITI GLI ARGOMENTI PER SVELENARE CONTRO LA MONARCHIA, L’ERA DEI SUSSEX È ARRIVATA AL CAPOLINEA – A TUMULARLI CI PENSA “HOLLYWOOD REPORTER” CON UN’ANALISI AL VETRIOLO: “DOPO UN PIAGNUCOLOSO DOCUMENTARIO NETFLIX, UNA PIAGNUCOLOSA BIOGRAFIA E UN INERTE PODCAST, IL MARCHIO SI È GONFIATO IN UNA BOLLA MORALISTA CHE ASPETTA SOLO DI SCOPPIARE” – E A HOLLYWOOD NON LI VOGLIONO PIÙ PER EVITARE DI…

Estratto dell’articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

La stella di Harry e Meghan si sta spegnendo? I segnali si moltiplicano: e adesso arriva anche «Hollywood Reporter», la «bibbia» del mondo cinematografico americano, a infilare i duchi di Sussex nella lista dei grandi perdenti del 2023. Stando a quanto scrive la rivista, «dopo un piagnucoloso documentario Netflix, una piagnucolosa biografia e un inerte podcast, il marchio di Harry e Meghan si è gonfiato in una bolla moralista che aspetta solo di scoppiare». Ahia, ha commentato il Times da Londra. Il tracollo più evidente appare quello finanziario.

Le donazioni alla loro Fondazione Archewell si sono prosciugate, passando in un anno da 13 a 2 milioni di dollari, dovuti per di più a solo due benefattori (e chi saranno mai?): il risultato è che il bilancio è finito in rosso per oltre mezzo milione. Ma sono anche le celebrità del mondo dello spettacolo che hanno cominciato a prendere le distanze da Harry e Meghan. A Hollywood ci tengono molto alle prime londinesi dei loro film o a portare uno show nei teatri inglesi: e la migliore pubblicità a questi eventi è data dalla presenza dei reali, in particolare di William e Kate.

Quindi non conviene prendere le parti dei Sussex nella faida dei Windsor, se non si vuole incorrere in difficoltà commerciali. Dunque cosa faranno ora Harry e Meghan? Si parla della possibilità di una autobiografia della duchessa, ma l’impressione è che stiano raschiando il fondo del barile: come scrive il Times , non hanno la capacità intellettuale degli Obama o lo star power dei Clooney, la loro attrattiva stava nella associazione con i reali, con i quali hanno ormai tagliato i ponti. […]

