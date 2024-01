HARRY A PEZZI! - "ER DUCA-PELLI" DEL SUSSEX STA PASSANDO UN PERIODACCIO: DOPO ESSERE STATO TENUTO ALL'OSCURO DEI PROBLEMI DI SALUTI DI KATE, IL SECONDOGENITO DI RE CARLO HA DOVUTO RINUNCIARE ALLA CAUSA CONTRO IL TABLOID "MAIL ON SUNDAY" - HARRY DOVRÀ SBORSARE 750MILA STERLINE SOLO PER PAGARE GLI AVVOCATI - AL DUCA DEL SUSSEX NON È STATO DETTO NULLA DELL'OPERAZIONE DELLA MOGLIE DI WILLIAM PERCHÈ È RITENUTO "INAFFIDABILE"

Mentre a Londra tre pesi massimi della Royal Family (re Carlo, Kate e William) non si faranno vedere in pubblico per diverse settimane causa motivi di salute, oggi il ribelle principe Harry ha annunciato la rinuncia a una causa civile contro il settimanale Mail on Sunday, che aveva denunciato per diffamazione.

Si tratta di una resa pesante, che fa esultare i tabloid inglesi. Anche perché il secondogenito di Carlo e Diana sarà costretto a risarcire una marea di spese legali, solo per questo singolo caso: i rappresentanti del duca del Sussex “non vogliono speculare sulla cifra”, ma secondo il Daily Mail arriverebbe a 750mila sterline. Ossia quasi 900 mila euro.

Per i tabloid è una mezza umiliazione per Harry. Che, sempre secondo le stesse pubblicazioni, non sarebbe stato neanche avvertito dalla Royal Family dell’intervento e delle condizioni di salute di Kate. E, come una persona qualsiasi, lo avrebbe saputo leggendo le notizie sul telefono. Oltre ai rapporti logori, ciò starebbe anche a significare che la famiglia oramai reputa Harry inaffidabile, dopo aver spifferato diverse segreti della “ditta” e dei suoi cari, prima nel documentario su Netflix con la moglie Meghan Markle, e poi nella sua esplosiva autobiografia “Spare, il minore”. Non a caso, secondo l’esperto reale Robert Hardman, il fratello William lo oramai chiamerebbe “traditore” [...]

Ora, non è chiaro perché il principe abbia ritirato la causa, prevista per il prossimo maggio. I suoi legali sostengono che “è il momento di concentrarsi sul benessere della sua famiglia”. Ma la battaglia giudiziaria di Harry contro i tabloid britannici continua. Oltre alla causa contro l’Home Office in corso, il principe ha un altro processo attivo contro Associated Newspapers e il Mail on Sunday che lui accusa di aver ottenuto illegalmente informazioni sul suo conto.

Per lo stesso motivo, ha lanciato altri due procedimenti contro l’editore del Sun, News Group Newspapers, e il Mirror Group Newspapers. Lo scorso dicembre, Harry ha già vinto una causa proprio contro il Daily Mirror, con una sentenza in cui si afferma che i giornali del gruppo hanno hackerato almeno quindici volte il suo telefonino per sottrarre informazioni su di lui a sua insaputa.

