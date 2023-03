HARRY, IL PRINCIPE DEGLI AUTOGOL - IL DUCA RISCHIA IL VISTO NEGLI STATI UNITI: TUTTA COLPA DEL LIBRO “SPARE” IN CUI HA AMMESSO DI AVER FATTO USO DI COCAINA, FUNGHI MAGICI E PSICHEDELICI – IL THINK TANK "HERITAGE FOUNDATION" HA CHIESTO CHIARIMENTI SULLA DOMANDA DI VISTO PER CAPIRE SE IL PRINCIPE ABBIA MENTITO: “SE LO HA FATTO RISCHIA DI VEDERSI REVOCATO IL VISTO. VOGLIAMO CAPIRE SE ABBIA RICEVUTO UN TRATTAMENTO DI FAVORE. NON SI FANNO ECCEZIONI PER I REALI…”

DAGONEWS

spare principe harry

Il libro “Spare” doveva essere una bomba sganciata sulla sua famiglia. Ma adesso il principe Harry rischia che deflagri anche in casa sua. Aver ammesso di aver fatto uso di droghe potrebbe mettere a rischio il suo visto negli Stati Uniti, secondo un avvocato americano.

Il duca di Sussex ha rivelato di aver assunto cocaina, cannabis e funghetti magici in passato. Rivelazioni che non sono passate inosservate alla Heritage Foundation, think tank conservatore con sede a Washington, secondo il quale sua domanda di visto deve ora essere rivista in modo che il contribuente americano possa capire se Harry ha detto la verità sull’uso di droga durante la richiesta.

il principe harry

La legge sull'immigrazione degli Stati Uniti prevede sanzioni severe per chi ha mentito ai funzionari dell'immigrazione, tra cui l'espulsione e il divieto di richiedere la cittadinanza. L'ex procuratore federale Neama Rahmani ha dichiarato a Page Six: «Ammettere di far uso di droghe è di solito un motivo di inammissibilità. Ciò significa che il visto del principe Harry avrebbe dovuto essere negato o revocato perché ha ammesso di aver fatto uso di cocaina, funghi e altre droghe».

Rahmani, presidente della West Coast Trial Lawyers, ha aggiunto che non c'era "alcuna eccezione per l'uso ricreativo".

Ma l'avvocato specializzato in immigrazione con sede in Texas, Sam Adair, ha dichiarato a Page Six che è "improbabile che queste ammissioni rappresentino un problema" perché non ci sono state condanne penali. E l'avvocato James Leonard ha detto che rivelare in un libro che "hai sperimentato droghe quando eri un giovane" non sarebbe stato sufficiente per i funzionari dell'immigrazione per avviare un'indagine sullo stato di Harry.

principe harry e meghan markle

Non si sa esattamente quali domande siano state poste a Harry durante la richiesta del visto negli Stati Uniti, perché non è ancora chiaro quale visto abbia ricevuto. Ma, ora, la Heritage Foundation vuole vederci chiaro: «Questa richiesta è nell'interesse pubblico alla luce della potenziale revoca del visto del principe Harry e per capire se è stato adeguatamente controllato prima di entrare negli Stati Uniti». Il fine è quello di capire se al principe è stato riservato un trattamento speciale.

il principe harry e meghan libro spare del principe harry 3 principe harry. i fab four il principe harry ubriaco 3 il principe harry ubriaco 1 il principe harry ubriaco 2 principe harry fuma 3 principe harry fuma 5 il principe harry ubriaco 4 il principe harry ubriaco 5 principe harry fuma 7 principe harry fuma 8 libro spare del principe harry 4