HARRY STYLES FA COLLEZIONE DI ANGELI – IL CANTANTE AVREBBE UN FLIRT CON CANDICE SWANEPOEL, UNO DEGLI "ANGELI" DI “VICTORIA’S SECRET”: ARCHIVIATA LA RELAZIONE CON OLIVIA WILDE E LA SLINGUAZZATA CON EMILY RATAJKOWSKI, È STATO PIZZICATO CON LA MODELLA SUDAFRICANA A UNO SHOW DEL BRAND – PARE SIA IL SESTO “ANGELO” CADUTO NELLA SUA RETE E… - VIDEO

Estratto dell'articolo da www.whoopsee.it

harry styles grammy 2023 1

Nonostante la sua giovane età, Harry Styles possiamo tranquillamente definirlo, come direbbe Cesare Cremonini, un “Latin Lover”. Sono tante le storie e i flirt a lui attribuiti. Ultimi, non per importanza, la relazione con Olivia Wilde e il bacio appassionato con Emily Ratajkowski. Anche se in realtà… il The Sun poche ore fa avrebbe rivelato di un’altra storia dell’ex membro degli OneDirection: ovvero con Candice Swanepoel. Ecco, lo sapevamo, c’è cascato di nuovo.

candice swanepoel 9

In che senso, vi state chiedendo? Nel senso che il fascino degli angeli di Victoria’s Secret hanno fatto di nuovo breccia nel suo cuore! La modella sudafricana è da tempo una delle testimonial più note del brand di intimo e a marzo si sarebbe avvicinata al bel cantante. I due già si erano incrociati, tra l’altro, a uno show di Victoria’s Secret, dove Harry è stato a cantare.

candice swanepoel 6

[…] i media parlano di circa 6 altri angeli che sarebbero entrati in contatto con l’artista sul fronte amoroso.

candice swanepoel 8 candice swanepoel harry styles e emily ratajkowski al bacio 2 harry styles harry styles e olivia wilde harry styles 5 harry styles 8 harry styles 1 harry styles 3 harry styles 4 candice swanepoel harry styles e emily ratajkowskial bacio candice swanepoel candice swanepoel candice swanepoel candice swanepoel candice swanepoel copia candice swanepoel 11 candice swanepoel 1 candice swanepoel 10 candice swanepoel 12 candice swanepoel 2 candice swanepoel 5 candice swanepoel 3 candice swanepoel 4 candice swanepoel 7