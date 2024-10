20 ott 2024 08:10

HARRY SURFA DA SOLO - SECONDO GLI ADDETTI AI LIVORI INGLESI, AL PRINCIPE, CHE SI FA FILMARE MENTRE SURFA IN CALIFORNIA, MANCA IL SUO STILE DI VITA NEL REGNO UNITO E STAREBBE PENSANDO DI MOLLARE SUA MOGLIE MEGHAN: "NON È A SUO AGIO NEL CERCARE ACCORDI CON NETFLIX E SPOTIFY E ANCOR PIÙ NELL'ESSERE RIDICOLIZZATO" - I DUE NON SI APPAIONO INSIEME DA AGOSTO E C'È CHI DICE CHE VIVANO VITE SEPARATE E "HANNO UN PROGETTO PER FARLO ANCHE IN FUTURO..."