HARRY TORNA, STA CASATA ASPETTA A TE! – MENTRE SI RICONCORRONO LE VOCI SU UN POSSIBILE DIVORZIO DEI SUSSEX, A BUCKINGHAM PALACE SI SFREGANO LE MANI: CARLO SAREBBE PRONTO A RIACCOGLIERE IL FIGLIO A BRACCIA APERTE NEL REGNO UNITO, A PATTO CHE LA MOGLIE RIMANGA OLTREOCEANO – E I SEGNALI CI SONO: L’EX ATTRICE, CHE SOGNA UN FUTURO DA INFLUENCER, NON HA INTENZIONE DI TORNARE A LONDRA. HARRY, IN CASO DI SEPARAZIONE, SI TROVEREBBE A SCEGLIERE TRA RIVEDERE A STENTO I FIGLI O VIVERE IN SOLITUDINE IN CALIFORNIA…

Estratto dell’articolo Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

principe harry meghan markle 2

Il duca e la duchessa di Sussex starebbero per divorziare, e l'avrebbero già fatto se a tenerli insieme non fossero stati i contratti che hanno firmato con Netflix e Spotify. Ma i contratti stanno per scadere e dunque l'ora della separazione tra Harry e Meghan si avvicina. Lo si dice con insistenza in America, con maggiore prudenza in Gran Bretagna, con caute ammissioni nel circolo di amici della coppia.

Ci sono molti indizi e alcuni fatti che lo fanno pensare, compresa la naturale inclinazione di Meghan ad abbandonare le persone che l'hanno aiutata a salire la scala sociale: l'ha fatto con suo padre, con il suo primo marito, con il famoso chef che l'aveva lanciata in Canada e con le amiche di Londra alle quali aveva chiesto, subito accontentata, che le presentassero «qualcuno di ricco e famoso» di cui innamorarsi.

principe harry

A Natale non era stata diffusa nessuna foto della famiglia, e questo ha generato i primi sospetti.

Meghan non ha poi mai partecipato a una presentazione del libro di Harry e non ha detto una parola per condividerlo o prenderne le distanze. Il 18 maggio, quinto anniversario del matrimonio, la coppia non ha scritto una riga celebrativa sui social. Vanno ancora in giro insieme, ma quando lui cerca di baciarla, com'è avvenuto alla partita dei Lakers, lei si ritrae. Meghan ha firmato un contratto con "William Morris Endeavor" di Beverly Hills, la principale agenzia che promuove le attività di attori e cantanti, e lo ha fatto solo per sé, senza il marito. Ha cambiato look e si è concessa qualche ritocchino, cosa che è sempre un segnale di cambiamento.

[…] Carlo lo accoglierebbe a braccia aperte, e sarebbe possibile una riconciliazione anche con William e Kate, se Meghan se ne restasse in America.

meghan markle e il principe harry

La duchessa di Sussex ha capito che non può andare avanti a guadagnare soldi solo parlando male della Royal Family, come ha fatto finora. Quel filone si è esaurito ed è diventato controproducente.

Forse Harry si è stufato del ruolo di principe consorte, seduto in un angolo a fare sì con la testa quando la moglie parla, e non condivide più le sue strategie.

Lui cerca la privacy, la moglie ora vuole visibilità nel mondo dello spettacolo e dei social.

[…] Nel divorzio la Duchessa ha molte carte in mano. Potrà ottenere facilmente l'affidamento dei figli, perché Harry ha confessato di avere assunto droghe e di averne tratto beneficio, ha detto di amare rotolarsi nel fango e sparare, ha persino reso noto il numero delle persone che ha ucciso in combattimento come se fossero, ha puntualizzato, pedine degli scacchi.

meghan markle principe harry 2

IL MANTENIMENTO Harry non ha però un lavoro e gli introiti del libro e di Netflix finiranno presto. Se il giudice stabilirà che deve contribuire al mantenimento dei figli saranno guai, che forse dovrà risolvere suo padre. Anche per evitare che Meghan torni da Oprah Winfrey lamentando che qualcuno della Royal Family si era informato sul colore della pelle di Archie, e che è dunque per questo che i figli di William e Kate ricevono un sussidio adeguato e i suoi no. Carlo si prepara a nuovi mal di testa, ma l'importante per lui è che Harry torni a casa. Preferibilmente da solo.

meghan markle principe harry 3 meghan markle principe harry 5 meghan markle principe harry doria ragland 2 meghan markle meghan markle principe harry 4 meghan markle principe harry 1 principe harry e meghan markle in un club di los angeles 9 principe harry meghan markle 1 meghan markle principe harry doria ragland 1 meghan markle harry 1 meghan markle harry 3 meghan markle harry 2 principe harry e meghan markle in un club di los angeles 8