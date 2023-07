1 lug 2023 08:20

HARRY VUOLE DIVENTARE COME LA MADRE: DIVORZIATO – IL PRINCIPE HARRY STA PER PARTIRE IN DIREZIONE AFRICA PER UN NUOVO DOCUMENTARIO, IN COLLABORAZIONE CON NETFLIX. MA LA NOTIZIA È CHE NEL PROGETTO NON È COMPRESA LA MOGLIE, MEGHAN MARKLE – SECONDO “PAGE SIX”, HARRY VUOLE “SEGUIRE LE ORME DELLA MADRE”: SI RIFERISCONO ALLA PASSIONE DI LADY D PER L’AFRICA O AL FALLIMENTO DEL MATRIMONIO CON CARLO?