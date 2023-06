4 giu 2023 13:45

HARRY E WILLIAM NON POSSONO PIÙ STARE NELLA STESSA STANZA. NEMMENO IN UN MUSEO – FA SCALPORE LA DECISIONE DELLA NATIONAL PORTRAIT GALLERY DI LONDRA (DI CUI È MADRINA KATE MIDDLETON) DI NON ESPORRE IL QUADRO DEI DUE PRINCIPI, REALIZZATO NEL 2010 DALLA PITTRICE NICKY PHILLIPS. L’OPERA RAFFIGURAVA I DUE FRATELLINI COMPLICI E AFFIATATI. COME NON SONO PIÙ DA TEMPO. ALMENO DA QUANDO HARRY È FUGGITO IN AMERICA CON MEGHAN MARKLE…