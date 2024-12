HARVEY WEINSTEIN, IN ATTESA DELL'ENNESIMO PROCESSO NEL CARCERE DI RIKERS ISLAND PER MOLESTIE SESSUALI, È STATO RICOVERATO DI NUOVO PER "CURE URGENTI” - ALL'EX BOSS DI MIRAMAX, GIA' CONDANNATO A 16 ANNI PER REATI SESSUALI, È STATO DIAGNOSTICATA UNA RARA FORMA DI CANCRO AL MIDOLLO LO SCORSO OTTOBRE CHE VA AD AGGIUNGERSI A NUMEROSI ALTRI PROBLEMI DI SALUTE DEL 72ENNE, TRA CUI IL DIABETE. A SETTEMBRE WEINSTEIN ERA STATO OPERATO AL CUORE…

(ANSA) - WASHINGTON, 02 DIC - Harvey Weinstein, in attesa dell'ennesimo processo nel carcere di Rikers Island per molestie sessuali, è stato ricoverato di nuovo al Bellevue Hospital di New York per "cure urgenti dovute a un valore allarmante nelle sue analisi del sangue che richiede cure mediche immediate". Lo ha detto in una nota il suo avvocato Imran Ansari, secondo quanto riportato da Abc news.

"Rimarrà lì finché le sue condizioni non si saranno stabilizzate", ha detto il legale. L'ex boss di Miramax è stato diagnosticato con una rara forma di cancro al midollo lo scorso ottobre che va ad aggiungersi a numerosi altri problemi di salute del 72enne, tra cui il diabete. A settembre Weinstein era stato operato al cuore. Lo stesso mese era stato nuovamente incriminato a New York per aver aggredito una donna nel 2006 in un hotel di Manhattan.

La nuova incriminazione aveva fatto seguito all'annullamento in appello della prima condanna a 23 anni per un vizio di forma commesso dal giudice di prima istanza. L'ex produttore era rimasto comunque in carcere, essendo stato condannato anche a Los Angeles a 16 anni per reati sessuali.

Le accuse contro Weinstein sono venute alla luce a partire dall'ottobre 2017, quando un'ottantina di donne - tra le più famose Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd e Asia Argento - uscirono allo scoperto dando vita al movimento #meToo. Weinstein, che col fratello Bob nel 1979 aveva fondato la Miramax, ha sempre sostenuto che i rapporti sessuali con le sue vittime erano stati consensuali. I suoi avvocati hanno fatto causa alla città di New York e al suo dipartimento carcerario, accusandoli di negligenza e incapacità di fornire cure adeguate.