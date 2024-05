HARVEY WEINSTEIN SARÀ NUOVAMENTE PROCESSATO PER STUPRO A NEW YORK – POCHE SETTIMANE FA È STATA ANNULLATA LA CONDANNA A 23 ANNI PER CRIMINI SESSUALI A CAUSA DI UN "ERRORE PROCEDURALE" - IL PORTAVOCE DI WEINSTEIN, JUDA ENGELMAYER: “SIAMO OTTIMISTI E PRONTI AD ANDARE IN TRIBUNALE, IL BANCO DEI TESTIMONI NON SARÀ RIEMPITO ILLEGALMENTE CONTRO DI LUI” - L'ERRORE DEL GIUDICE, CHE HA CHIAMATO A DEPORRE DONNE LE CUI ACCUSE NON ERANO PARTE DELLE INCRIMINAZIONI...

Traduzione dell’articolo di Daniel Kreps e Jon Blistein per www.rollingstone.com

Harvey Weinstein sarà nuovamente processato per stupro a New York questo autunno, dopo che la sua condanna del 2020 era stata annullata il mese scorso. Lo riferisce Reuters.

Mercoledì 1 maggio Weinstein è comparso davanti al tribunale di Manhattan, seduto su una sedia a rotelle. Era la prima volta che l’ex magnate del cinema veniva visto in pubblico da quando è stato dichiarato colpevole di stupro a Los Angeles e condannato a 16 anni di prigione lo scorso febbraio.

Durante l’udienza, il pubblico ministero Nicole Blumberg ha dichiarato: “Crediamo in questo caso e lo riproporremo”. L’avvocato di Weinstein, Arthur Aidala, ha detto che il suo cliente ha diversi guai di salute, come il diabete e problemi cardiaci, ma è rimasto “forte e acuto”, secondo l’Associated Press.

In una dichiarazione condivisa con Rolling Stone, Aidala ha affermato a proposito del nuovo processo: “Con questo nuovo giudice che gode della reputazione di essere molto giusto, combinato con la sentenza della corte d’appello che non consente al pubblico ministero di chiamare testimoni di propensione come ha fatto l’ultima volta, siamo cautamente ottimisti sul fatto che ce la faremo”.

Nella sentenza di 77 pagine, la Corte d’Appello di New York – con un conteggio di 4 a 3 – ha deciso di annullare la condanna, affermando che il giudice che ha supervisionato il processo di Weinstein a New York, James M. Burke, non avrebbe dovuto permettere ai pubblici ministeri di consentire agli accusatori, le cui accuse non facevano parte del caso contro di lui, di testimoniare nel processo.

A seguito della sentenza della corte d’appello, il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg si è impegnato, con la collaborazione delle vittime, a riproporre il caso contro Weinstein, che ha trascorso la scorsa settimana in un ospedale carcerario della zona di New York sottoponendosi a “tutti i tipi di test” per la sua salute. All’udienza di mercoledì, i pubblici ministeri hanno ribadito il desiderio di un nuovo processo.

“Nell’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, la nostra divisione vittime speciali combatte ogni giorno per dare equilibrio ai sopravvissuti, far sentire la loro voce e cercare giustizia per questi crimini orribili”, ha detto un portavoce di Bragg in una dichiarazione la scorsa settimana. “La nostra missione è mettere al centro le esperienze e il benessere delle vittime in ogni decisione che prendiamo, cosa che faremo mentre ci avviciniamo ai passi successivi di questo caso”.

Il portavoce di Weinstein, Juda Engelmayer, sabato ha dichiarato: “Siamo cautamente ottimisti e siamo pronti ad andare in tribunale, se si dovesse arrivare a quel punto. Ci sono meno accuse adesso e il banco dei testimoni non sarà riempito illegalmente contro di lui.

Anche se godiamo tutti degli stessi diritti quando si tratta del nostro sistema giudiziario, un imputato ha un ulteriore diritto a un giusto processo. Siamo lieti che i giudici della Corte d’Appello l’abbiano vista in questo modo”.

Se un nuovo processo verrà concesso, avrà luogo sotto la supervisione di un nuovo ufficio del procuratore distrettuale – nel 2021, Bragg ha sostituito Cyrus Vance, che ha aperto il caso contro Weinstein – e di un nuovo giudice, perché James Burke, che ha presieduto il processo di Weinstein a New York, non è più sullo scranno.

Anche se la sua condanna a New York è stata annullata, Weinstein non è ancora un uomo libero poiché è stato anche condannato a una pena detentiva di 18 anni con l’accusa di stupro in California, una sentenza che doveva iniziare dopo la sua condanna a 23 anni in una prigione nello stato di New York.

Se l’appello di New York reggesse e non venisse concesso un nuovo processo, Weinstein inizierebbe immediatamente a scontare la pena in California. Ma gli avvocati di Weinstein hanno una memoria di appello sulla condanna in California prevista per il 20 maggio.

“Siamo grati che rimarrà in prigione, almeno fino a quasi 90 anni, a causa del processo a Los Angeles”, ha detto a Rolling Stone l’accusatrice di Weinstein Lauren Sivan, dopo l’appello di New York.

“Ma il mio pensiero va a coloro che hanno testimoniato a New York e che hanno dovuto davvero rivivere il trauma a cui lui le.ha sottoposte. Quelle sono donne davvero coraggiose che si sono fatte avanti e hanno preso posizione. E l’idea di dover rifare tutto da capo è davvero straziante. È come togliere la crosta da una ferita”.

