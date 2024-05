HASTA EL VICTORINOX, SIEMPRE! – LO STORICO MARCHIO CHE PRODUCE COLTELLINI SVIZZERI STA VIVENDO UNA DELLE CRISI PIU’ PROFONDE DEI SUOI 140 ANNI DI STORIA. E, PER USCIRNE, STA PROGETTANDO UN MODELLO SENZA LAMA: “IN ALCUNI MERCATI LA LAMA È ASSOCIATA A UN'IMMAGINE DI ARMA” - I PROBLEMI SONO INIZIATI DOPO GLI ATTENTATI DELL’11 SETTEMBRE, CON IL DIVIETO DELLA VENDITA DI COLTELLINI AI DUTY FREE CHE HA PROVOCATO UN CALO DEL 30% FATTURATO DELL’AZIENDA. IL COVID E LO SCOPPIO DELLA GUERRA IN UCRAINA HANNO PEGGIORATO LA SITUAZIONE…

Dopo giusto 140 anni di storia e di successi Victorinox, il marchio elvetico che produce il celebre coltellino rosso con la croce bianca, […] conosce delle difficoltà ma aguzza l’ingegno per superarle. Come? Progettando un modello senza lama. […]

In realtà i tecnici di Victorinox stanno pensando ad un oggetto che, in particolare, possa essere utilizzato dai ciclisti. Fatto sta che i problemi dell’azienda svizzera sono iniziati con il Covid e poi proseguiti con l’aggressione russa all’Ucraina.

“Siamo direttamente toccati dal conflitto tra questi due paesi”, ha dichiarato, al quotidiano Blick di Zurigo, dalla sede di Ibach nel Canton Svitto nel cuore della Svizzera alpina, il ceo di Victorinox, Carl Elsener. “La Russia- ha aggiunto -era un mercato molto importante per noi, ma dallo scoppio della guerra non vendiamo più un coltello in quel Paese”. […]

A sentire Elsener la lista dei problemi che rallentano la vendita di coltellini è, tuttavia, più lunga. “In alcuni mercati- ha ricordato -la lama è associata a un'immagine di arma”. E non a caso, se pensiamo che sul volo United Airlines 93, uno di quelli dirottati dai terroristi di Al Qaida l’11 settembre del 2001, sarebbe stato impiegato, dai pirati dell’aria, un coltellino svizzero.

Con il risultato che la loro vendita, nei duty free degli aeroporti, venne proibita e Victorinox si ritrovò con una diminuzione improvvisa del 30% del proprio fatturato. “L’11 settembre- dichiarò a suo tempo Carl Elsener -ci ha dimostrato che non possiamo dipendere da un solo settore di attività”. Non a caso, con quel marchio, oggi troviamo altri prodotti, tra cui borse, zaini, valigie, profumi e orologi.

Ora il problema si ripropone, dopo che in certi paesi, come nel caso del Regno Unito, possono circolare con un coltello solo coloro che riescono a dimostrare di averne bisogno per lavoro. Di qui l’idea del coltellino senza lama. […]

