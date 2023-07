HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! – A SURRISCALDARE LA GIÀ ROVENTE ESTATE CI PENSA VICTORIA DE ANGELIS, SENSUALISSIMA BASSISTA DEI MANESKIN CHE INFIAMMA I SOCIAL CON LE SUE FOTO SEXY – A INIZIO GIUGNO LA 23ENNE È STATA BECCATA DA "CHI" SU UNO YACHT A LARGO DELLE BALEARI MENTRE LIMONAVA CON LUNA (LA SUA FIDANZATA?) - I POST DELLA RAGAZZA HANNO ACCESO PURE VASCO ROSSI CHE HA COMMENTATO UNA FOTO DI VICTORIA IN COSTUME CON UN AMMICCANTE “SLURP” - DOMANI E DOPODOMANI LA BAND CORONERÀ IL "SOGNO" DI SUONARE ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA - LE FOTO DELL'ESTATE SESSO E ROCK 'N ROLL DELLA BASSISTA CON LE ZINNETTE SGUAINATE - VIDEO!

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per "il Messaggero"

victoria de angelis 13

«Quando abbiamo cominciato, avevamo un sogno: suonare negli stadi e ci siamo arrivati. Dobbiamo ringraziare voi che siete venuti qui a condividere quello che per noi resterà un momento memorabile e speciale», hanno detto Damiano David e soci ai 25 mila fan radunati nel parterre e sugli spalti dello Stadio Nereo Rocco di Trieste la scorsa domenica, dopo averli fatti ballare, cantare e scatenare per due ore sulle note delle loro hit, dimostrando di essere (già) pronti per gli stadi. E pensare che era solamente una prova generale.

Tra domani e venerdì ad acclamare i Måneskin in uno dei cuori pulsanti della musica dal vivo capitolina, lo Stadio Olimpico, ci sarà quasi il quintuplo degli spettatori della «data zero»: 120 mila in tutto. La prima delle due date che segneranno il debutto del quartetto in uno dei templi del calcio italiano è già sold out. [...]

VICTORIA DE ANGELIS

Sei anni fa a quest'ora Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, uniti dalla passione per il rock vecchia scuola (su YouTube c'è ancora un video di una piccolissima Victoria che a 8 anni, ripresa con il cellulare dal papà, prova a riprodurre con una chitarra elettrica quasi più grande di lei il celebre riff di Smoke on the Water dei Deep Purple), raccoglievano a via del Corso gli spicci per pagarsi le ore in studio di registrazione: «Via del Corso è dove abbiamo iniziato a suonare. Ci andavamo sempre agli inizi del nostro percorso [...]».

Con i due show all'Olimpico, lo stadio della loro città (dove il frontman spesso va pure a tifare la sua Roma, quando non è in giro per il mondo), la favola del gruppo assumerà dimensioni ancora più epiche, dopo i 70 mila biglietti venduti l'anno scorso per il concerto al Circo Massimo e in attesa dei due appuntamenti del 24 e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

victoria de angelis 17

L'evento sarà una riproduzione in scala maggiore dello spettacolo già proposto da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan la scorsa primavera nei palasport: i brani contenuti nell'album Rush!, uscito all'inizio dell'anno e balzato al primo posto in classifica in quindici paesi (ad oggi conta oltre 1,3 miliardi di streams sulle piattaforme), che hanno fotografato la crescita sonora e compositiva della band, si alterneranno ai primi successi. [...]

