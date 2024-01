HASTA LA VISTA, “BIBI” – JOE BIDEN VUOLE STACCARE LA SPINA A NETANYAHU: L’AMMINISTRAZIONE USA STA VALUTANDO DI SOSPENDERE LA FORNITURA DI ALCUNE ARMI OFFENSIVE A ISRAELE, COME LEVA PER CONVINCERE IL GOVERNO A RIDURRE L’OFFENSIVA MILITARE SU GAZA – IL PENTAGONO HA GIÀ ESAMINATO QUALI ARMI, RICHIESTE DALLO STATO EBRAICO, POTREBBERO ESSERE FERMATE…

netanyahu biden

(ANSA) - L'amministrazione Biden sta valutando di rallentare o sospendere la fornitura di alcune armi offensive a Israele come leva per convincere il governo Netanyahu a ridurre l'offensiva militare a Gaza. Lo riporta Nbc News citando tre dirigenti americani e un ex, e precisando che non è stata presa alcuna decisione. Il Pentagono, su ordine della Casa Bianca, ha però già esaminato quali armi richieste da Israele potrebbero essere utilizzate come leva.