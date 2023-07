GLI HATER FANNO IL GIOCO DEGLI INFLUENCER - NON IMPORTA CHE SE NE PARLI BENE O MALE, PER UN INFLUENCER LA COSA FONDAMENTALE È L’ENGAGEMENT, OVVERO IL NUMERO DI INTERAZIONE CHE RIESCE A GENERARE - SU INSTAGRAM UN POST PUÒ FRUTTARE, A CHI VANTA OLTRE 5 MILIONI DI FOLLOWER E L'1,8% DI ENGAGEMENT, TRA I 20MILA E I 75MILA EURO - E SE PENSATE CHE SUL PODIO CI SIA CHIARA FERRAGNI VI SBAGLIATE DI GROSSO…

Estratto dell'articolo di Alessandro Vinci per www.corriere.it

giulia de lellis 13

Da Instagram a Facebook, da YouTube a TikTok: in tema di social network, per gli aspiranti influencer c'è ormai l'imbarazzo della scelta. Quale il migliore per sfondare sul web? La risposta naturalmente dipende da vari fattori, a partire dal tipo di contenuti che si ha intenzione di condividere e dal pubblico al quale ci si vuole rivolgere.

Ciò premesso, alcune piattaforme sono più redditizie di altre, con differenze anche notevoli. È quanto certificato dal nuovo «listino» del mercato italiano dell’influencer marketing elaborato da DeRev, società milanese specializzata nella costruzione del posizionamento e della reputazione online.

Se infatti secondo il rapporto le celebrity nostrane di Facebook (ovvero gli utenti con almeno 3 milioni di follower e lo 0,7% di engagement rate) guadagnano al massimo 5 mila euro per singolo contenuto sponsorizzato, quelle di YouTube (con almeno 1 milione di follower e il 2,5% di engagement) possono arrivare addirittura a 80 mila.

chiara ferragni 3

Instagram al secondo posto, TikTok al terzo

I numeri parlano chiaro, per la felicità anzitutto dei più popolari creator del servizio targato Google. È il caso per esempio di Francesca Presentini (in arte Fraffrog), il cui canale conta 1,45 milioni di iscritti e, come calcolato per il Corriere dalla stessa DeRev, il 3% di engagement. Su un gradino leggermente più basso – quello dei «mega influencer» – si collocano invece utenti come Marco Montemagno (seguito da 852 mila persone), i cui compensi oscillano tra i 20 mila e i 35 mila euro per video.

Al secondo posto figura poi Instagram, dove un post può fruttare a chi vanta oltre 5 milioni di follower e l'1,8% di engagement tra i 20 mila e i 75 mila euro (una Storia, invece, tra i 7.500 e i 30 mila). Impossibile in questo senso non pensare ai 24,9 milioni di fan di Chiara Ferragni, che tuttavia non supera l'1,5% di engagement. Viceversa, a rientrare in entrambi i parametri è Giulia De Lellis, rispettivamente a quota 5,4 milioni e 1,9%.

KHABY LAME

Cifre molto simili infine su TikTok, il quarto e ultimo sito preso in esame dall'agenzia, con un minimo di 18 mila e un massimo di 75 mila euro per clip a beneficio degli utenti con più di 5 milioni di follower e il 3% di engagement. In questo caso a guardare tutti dall'alto in termini di seguaci è il «nostro» Khaby Lame (sono addirittura 161,3 milioni), il cui engagement si ferma però all'1,9%. Quello di Fedez – 6,1 milioni – tocca invece addirittura il 7,8%, facendolo così entrare di diritto nella fascia più alta del listino. […]

