HEZBOLLAH, LA DOVETE PIANTA’! – AL CONFINE CON IL LIBANO DUE ISRAELIANI SONO RIMASTI FERITI IN SEGUITO A UN ATTACCO DEGLI HEZBOLLAH - IL PORTAVOCE MILITARE ISRAELIANO, DANIEL HAGARI: "AL NOSTRO CONFINE NORD SIAMO IN MASSIMA ALLERTA. SE COMPIRANNO UN GRAVE ERRORE REAGIREMO CON UNA POTENZA MOLTO ELEVATA” - QUATTRO TERRORISTI LIBANESI SONO STATI UCCISI MENTRE TENTAVANO DI ENTRARE IN ISRAELE...

ESERCITO, SE HEZBOLLAH FANNO ERRORE REAGIREMO CON POTENZA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 OTT - ''Al nostro confine nord siamo in massima allerta. Nella misura in cui gli Hezbollah compiranno un grave errore reagiremo con una potenza molto elevata'': lo ha affermato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari dopo che nella notte è stata sventata una infiltrazione armata dal sud del Libano e prima dell'attacco odierno alla cittadina di Metulla, nell'alta Galilea. ''Lo Stato del Libano deve chiedersi se è disposto a mettere in pericolo il Paese per i terroristi dell'Isis a Gaza. Deve proprio porsi questa domanda''.

ATTACCO DAL LIBANO, DUE FERITI ISRAELIANI A METULLA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 OTT - Un razzo anticarro è esploso nella cittadina di Metulla nella Alta Galilea, a ridosso del confine con il Libano. Secondo la televisione pubblica Kan, due persone sono rimaste ferite.

ESERCITO, VOLEVANO ENTRARE DA LIBANO, UCCISI 4 TERRORISTI

(ANSA) - TEL AVIV, 17 OTT - L'esercito ha fatto sapere "di aver ucciso quattro terroristi che tentavano di infiltrarsi in Israele dal Libano". Secondo il portavoce, i quattro stavano cercado di piazzare un ordigno esplosivo vicino al confine. Come risposta - ha aggiunto il portavoce - l'esercito ha lanciato un attacco aereo nella zona.

ISRAELE, BOMBARDATI OBIETTIVI DI HEZBOLLAH IN LIBANO

(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 17 OTT - L'esercito israeliano ha annunciato in un comunicato stampa di aver colpito obiettivi "terroristici" di Hezbollah in Libano nella notte tra ieri e oggi.

MO: NYT, VISITA BIDEN RITARDERA' INIZIO OPERAZIONE DI TERRA DI ALMENO 24 ORE

(Adnkronos) - La visita, domani, di Joe BIDEN in Israele rinvierà l'inizio dell'operazione di terra nella Striscia di Gaza di almeno 24 ore. Lo scrive il "New York Times", che cita il portavoce dell'esercito israeliano, Jonathan Conricus. Alla domanda se l'arrivo del presidente americano inciderà sull'avvio dell'operazione, ha risposto: "Dobbiamo aspettare e vedere".

