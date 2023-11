HIC SUNT LEONES - OCCHIO ROMANI! IL LEONE KIMBA, CHE ERA SCAPPATO DAL CIRCO TERRORIZZANDO GLI ABITANTI DI LADISPOLI, DAL 22 DICEMBRE SI ESIBIRÀ NELLA CAPITALE CON IL “RONY ROLLER CIRCUS” – GLI ANIMALISTI PROTESTANO, MA IL CAMPIDOGLIO NON HA STRUMENTI NORMATIVI PER BLOCCARE LO SPETTACOLO – PROSEGUONO LE INDAGINI PER CAPIRE COME ABBIA FATTO IL GROSSO FELINO A USCIRE DALLA SUA GABBIA…

Estratto dell’articolo di Emanuele Rossi e Fabio Rossi per “Il Messaggero”

Kimba è andato via da Ladispoli. Il leone più famoso del momento - che sabato scorso ha tenuto tutti con il fiato sospeso per la sua fuga, durata ben sette ore - è stato già trasferito a Latina, nella tenuta del "Rony Roller Circus". Il programma prevede poi che si esibisca a Roma, dal 22 dicembre, in via Boccea angolo Torrevecchia. Il Campidoglio non ha strumenti normativi per impedire l'esibizione del leone nella Capitale, come vorrebbero le associazioni animaliste. Ma dal 2005 esiste un regolamento comunale sulla tutela degli animali […]

L'amministrazione assicura che saranno messi in atto i dovuti controlli per far rispettare tutte le norme. Che prevedono, in caso di violazioni, «la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa».

I gestori circensi intanto hanno accettato bonariamente l'invito del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, di effettuare fino al 19 novembre show senza animali ma solo con giocolieri e acrobati: insomma con artisti, senza nemmeno cammelli o altri esemplari. Una decisione presa di comune d'accordo dopo un incontro tra le parti in municipio, nel primo pomeriggio di lunedì. E così i felini, tra cui tigri e leoni - e perciò anche il fuggitivo Kimba di 8 anni - non saranno più in viale Mediterraneo.

[..] Per Kimba, che si era già ripreso dopo il sonnifero, si prospetta una specie di vacanza forzata, dopo il caos esploso per la sua evasione dalla gabbia su cui continuano a lavorare incessantemente i carabinieri della stazione locale, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia.

Lo stesso Vassallo, domenica mattina, si è presentato in caserma in via dei Narcisi, a poca distanza dal circo, per denunciare di aver trovato il lucchetto scardinato, consegnandolo alle autorità. Sostenendo, quindi, che qualcuno abbia fatto uscire il leone volontariamente.

La procura della Repubblica di Civitavecchia al momento starebbe però indagando sull'ipotesi di omessa custodia di animale, che prevede al massimo una sanzione amministrativa di 258 euro. Poi, qualora i militari dovessero trovare tracce o prove concrete della rottura della gabbia, l'inchiesta prenderebbe una piega diversa e si cercherebbe chi possa aver compiuto una simile azione.

