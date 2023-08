HILLARY CLINTON SI È FATTA SFANCULARE PURE IN VESTE DI CUPIDO – L’INCREDIBILE STORIA DEL MINISTRO GALLESE JEREMY MILES CHE HA DOVUTO DECLINARE L’INVITO DI HILLARY A TROVARGLI UN FIDANZATO – SAPUTO CHE LUI ERA SINGLE, LEI HA SGANCIATO LA PROPOSTA INDECENTE: “SI È OFFERTA DI PRESENTARMI AD ALCUNI DEI SUOI AMICI GAY. INCLUSO UN LEADER MONDIALE. HO PENSATO CHE SI STESSE ANDANDO UN PO’ OLTRE” – MILES DEVE ESSERE STATO PREVIDENTE VISTO IL PRECEDENTE DI…

[…] l’aneddoto appena raccontato dal ministro del governo gallese Jeremy […] alla radio della Bbc.

Miles si era trovato per caso seduto accanto a Hillary Clinton a una conferenza della Swansea University. E allora Miles — prima di lui il governo gallese non aveva mai avuto un ministro gay — aveva ringraziato l’ex segretaria di Stato e candidata alla presidenza degli Stati Uniti per aver fatto riferimento ai diritti Lgbt in un discorso che aveva appena tenuto.

[…] Clinton […] ha chiesto a Miles, che aveva conosciuto un minuto prima, se avesse un partner. Preso alla sprovvista, Miles ha detto la verità: è single. A quel punto l’ex segretaria di Stato «si è gentilmente offerta di presentarmi ad alcuni dei suoi amici gay. Incluso — non farò il suo nome — un leader mondiale». Saggiamente il ministro — con lodevole aplomb affinato durante gli studi di legge a Oxford — ha risposto no grazie: «Ho pensato che si stesse andando un po’ oltre», è stata la spiegazione offerta ai microfoni della Bbc.

Miles probabilmente si ricordava che l’ultima volta che Hillary Clinton ha fatto da matchmaker , presentando un giovane politico rampante all’assistente che aveva sempre considerato una seconda figlia, è successo un disastro, personale e geopolitico. Clinton organizzò il primo appuntamento tra Huma Abedin e Anthony Weiner: lui, deputato democratico e candidato sindaco a New York, aveva l’hobby di inviare immagini dei suoi genitali a donne conosciute in chat e non sempre maggiorenni.

Finché una foto inviata a una quindicenne non l’ha fatto finire in carcere per diciotto mesi. Non è naufragato soltanto il matrimonio Abedin-Weiner. Ma anche, in una incredibile serie di coincidenze sfortunate, la campagna di Hillary Clinton. È impossibile provare il contrario, ma è un fatto che a pochi giorni dalla fine della campagna presidenziale del 2016 Hillary Clinton avesse un vantaggio non enorme ma abbastanza rassicurante su Donald Trump: finché l’Fbi non trovò delle mail della signora Clinton proprio sul pc sequestrato a Weiner, il pc che usava per il «sexting». […] le indagini non partorirono mai un’incriminazione — che finì in prima pagina su tutti i giornali, regalando un assist prezioso alla campagna di Trump […]

