HIV, UNA SPERANZA IN PIU' - IN AMERICA, 4 BAMBINI SIEROPOSITIVI ALLA NASCITA SONO STATI "LIBERATI" DAL VIRUS GRAZIE ALL'INIZIO PRECOCE DELLA TERAPIA, ENTRO POCHE ORE DALLA NASCITA - I BIMBI SONO RIMASTI SENZA TRACCE RILEVABILI DEL VIRUS PER PIÙ DI UN ANNO DOPO LA SOSPENSIONE DELLA TERAPIA ANTIRETROVIRALE: "QUESTI RISULTATI SONO UN PASSO AVANTI PER LA RICERCA SULLA REMISSIONE E LA CURA DELL'HIV"

(ANSA) - Quattro bambini, sieropositivi alla nascita, sono rimasti senza tracce rilevabili del virus Hiv per più di un anno dopo la sospensione della terapia antiretrovirale nell'ambito di uno studio clinico finalizzato a verificare se l'inizio precoce della terapia - entro poche ore dalla nascita - sia in grado di portare alla remissione dall'Hiv. La notizia è stata datanegli Stati Uniti, a Denver, nel corso della Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections.

"Questi risultati sono una chiara prova che un trattamento molto precoce consente alle caratteristiche uniche del sistema immunitario neonatale di limitare lo sviluppo del serbatoio dell'Hiv, il che aumenta la prospettiva di remissione", ha affermato in una nota Jeanne Marrazzo, direttrice del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, che ha sostenuto lo studio. Le donne con Hiv che, attraverso la terapia, riescono ad avere una carica virale persistentemente non rilevabile hanno un rischio quasi nullo di trasmettere il virus al figlio. La trasmissione può però avvenire in caso di controllo insufficiente dell'infezione.

In questo caso, se il bambino contrae il virus, dovrà assumere la terapia per tutta la vita. Nel 2013 è stato registrato il primo caso di un bambino nato con Hiv in cui, dopo l'inizio precoce del trattamento antiretrovirale, è stato possibile sospendere la terapia senza perdere il controllo dell'infezione. Questo episodio ha dato il via a diversi studi per testare questa ipotesi. I dati attuali si riferiscono a un gruppo di 6 bambini di 5 anni arruolati in uno studio iniziato nel 2015. Quattro di loro hanno ottenuto la remissione dell'Hiv.

Uno per 80 settimane, andando incontro però a una ripresa dell'infezione. Altri tre sono ancora in remissione dopo 48, 52 e 64 settimane. "Questi risultati sono un passo avanti per la ricerca sulla remissione e la cura dell'Hiv, ma indicano anche la necessità di test neonatali e l'inizio del trattamento immediati per tutti i bambini potenzialmente esposti all'Hiv in utero".