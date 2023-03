HIV, UNA SPERANZA IN PIÙ – I FARMACI PER CONTROLLARE L’INFEZIONE POTREBBERO ESSERE SOMMINISTRATI OGNI SEI MESI, RIVOLUZIONANDO IL TRATTAMENTO PER L’HIV – "GILEAD SCIENCES" PRESENTA I DATI DI UNO STUDIO CLINICO IN CUI È STATO SOMMINISTRATO UN FARMACO INSIEME A DEGLI ANTICORPI DUE VOLTE L’ANNO E…

togheter we can stop the virus

(ANSA) - Il trattamento dell'Hiv potrebbe essere in procinto di entrare in una nuova fase, con regimi terapeutici da somministrare a cadenze molto ampie - ogni sei mesi - senza che ciò riduca la capacità di controllo dell'infezione. È una delle novità che arriva dalla 30a Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (Croi) tenutasi nei giorni scorsi a Seattle.

Nel corso della conferenza, Gilead Sciences ha presentato i dati di uno studio clinico di fase 1b che ha valutato lenacapavir in combinazione con due anticorpi sperimentali come potenziale regime di trattamento a lunga durata d'azione con dosaggio semestrale. Lenacapavir è un antivirale a lunga durata d'azione, approvato in Europa, Stati Uniti, Canada e Regno Unito, in combinazione con altri antiretrovirali, per il trattamento di Hiv multiresistente nelle persone che non rispondono ad altri trattamenti.

VIRUS HIV

Nella nuova sperimentazione il farmaco è stato somministrato insieme ai due anticorpi ampiamente neutralizzanti, teropavimab e zinlirvimab, in adulti virologicamente soppressi. Il nuovo regime terapeutico ha consentito al 90% dei pazienti di continuare a mantenere sotto controllo l'Hiv mantenendo l'Rna virale al di sotto di 50 copie per millilitro. Non sono stati riportati effetti avversi gravi che abbiano costretto a interrompere il trattamento.

"Le nuove opzioni terapeutiche per l'Hiv a lunga durata d'azione guideranno la prossima fase della cura di questa malattia e potrebbero contribuire a soddisfare le esigenze terapeutiche e le preferenze delle persone con Hiv", ha affermato Joseph Eron, ricercatore principale dello studio e capo della divisione di malattie infettive presso la University of North Carolina School of Medicine.

virus hiv

Lenacapavir è stato oggetto di numerosi altri studi presentati alla CROI: promettenti i risultati di uno studio in vivo che prevede l'utilizzo del farmaco, in singola somministrazione, come profilassi pre-esposizione (Prep) Novità anche nel campo del trattamento delle coinfezioni da Hiv ed epatite B, una condizione che riguarda circa l'8% delle persone Hiv positive nel mondo e fino al 20% in alcune aree del pianeta dove i due virus sono endemici.

Alla CROI sono stati presentati nuovi dati dello studio Alliance, sperimentazione di fase 3 tuttora in corso, che sta valutando il regime B/F/TAF (bictegravir 50 mg/emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamide 25 mg compresse) rispetto a quello DTG+F/TDF (dolutegravir 50 mg più emtricitabina 200 mg/tenofovir disoproxil fumarato 300 mg) negli adulti con coinfezione da Hiv-1 e Hbv che stanno iniziando il trattamento. Il nuovo regime ha mostrato un'efficacia comparabile al vecchio protocollo nel controllo dell'Hiv e superiore nel controllo dell'epatite B.

hiv virurus test hiv