27 dic 2022 09:05

HO UNA GUERRA IN SERBO – NON ACCENNA A CALARE LA TENSIONE NEL NORD DEL KOSOVO: IL PRESIDENTE SERBO ALEKSANDAR VUCIC HA ORDINATO LO STATO DI MASSIMA ALLERTA PER L’ESERCITO E LE FORZE DI POLIZIA, PER “DIFENDERE LA POPOLAZIONE SERBA DALLE PROVOCAZIONI DELLE AUTORITÀ DI PRISTINA”. IL TIMORE È CHE LA POLIZIA KOSOVARA RIMUOVA LE BARRICATE TIRATE SU DALLA POPOLAZIONE SERBA LOCALE. E BELGRADO È PRONTA A INTERVENIRE PER DIFENDERE I “SUOI CITTADINI”. UNO SCENARIO SIMIL-DONBASS CHE APRIREBBE UN NUOVO CONFLITTO IN EUROPA…