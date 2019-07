VIDEO! LE FATICHE DELL’EROS – “MARICA PELLEGRINELLI NON E’ UNA ARRAMPICATRICE” – RAMAZZOTTI IN UN VIDEO SU INSTAGRAM: “HO LETTO TANTE SCHIFEZZE SUL CONTO DI MARICA. ORA ABBIAMO DECISO DI DIVIDERCI. LEI È UNA DONNA FANTASTICA, UNA BRAVISSIMA MADRE…" - E POI INVITA I FAN A NON CREDERE AI "PETTEGOLEZZI DI BASSO LIVELLO DI QUESTI GIORNI" - DANDOLO: "MA EROS NON SMENTISCE LA RELAZIONE TRA LA PELLEGRINELLI E IL RAMPOLLO PROPRIETARIO DEL MARCHIO GUFRAM”