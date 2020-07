HOLLYWOOD NEL CORONACAOS – LA FABBRICA DEI SOGNI È MESSA IN GINOCCHIO DAL LOCKDOWN: I CASI NEGLI USA NON DIMINUISCONO E STUDIOS E PRODUTTORI RIMANDANO LE RIPRESE DEI NUOVI FILM, LE USCITE DI QUELLI GIÀ PRONTI SLITTANO PERCHÉ LE SALE RIMANGONO CHIUSE MENTRE SONO IN BILICO 465 MILA POSTI DI LAVORO – SE ALCUNI BLOCKBUSTER ARRIVERANNO IN SALA IN RITARDO, ALTRI RISCHIAMO DI NON VEDERLI AFFATTO…

Gloria Satta per "Il Messaggero"

Il coronavirus non si ferma e l'aumento dei casi registrati in America assesta un'ulteriore mazzata alla fabbrica dei sogni già messa in ginocchio dal lockdown. Hollywood, che si preparava a ripartire all'insegna dei severissimi protocolli anti-covid stilati da Steven Soderbergh (nel 2011 regista del profetico Contagion), deve fare i conti con il perdurante blocco dei set e della distribuzione: studios e produttori rimandano le riprese dei nuovi film, le uscite di quelli già pronti slittano perché le sale rimangono chiuse mentre sono in bilico 465mila posti di lavoro.

Perfino l'Oscar 2021 è stato posticipato di due mesi, dal 28 febbraio al 25 aprile. L'industria cinematografica globale, che all'inizio di marzo registrava una perdita di sette miliardi di dollari con la previsione di arrivare a 17-18 tra giugno e luglio, deve fronteggiare la crisi peggiore della sua storia. Una crisi che rischia di modificare profondamente il cinema e, di conseguenza, l'immaginario collettivo mondiale.

IN RITARDO Sospesi, rimandati, addirittura cancellati: è il destino degli ultimi blockbuster hollywoodiani che tutto il mondo aspettava. Li vedremo in ritardo, ma alcuni rischiamo di non vederli affatto. Tenet, il kolossal di azione e fantascienza di Christopher Nolan, e slittato più volte e dovrebbe uscire negli Usa il 12 agosto, da noi il 26. In un formato ultra-spettacolare (Imax e pellicola a 70mm) per esaltare le scene girate in Estonia, a Londra, in Danimarca, a Los Angeles, Mumbay, sulla Costiera Amalfitana.

E gravato di una responsabilità epocale: rimettere in piedi, grazie agli auspicati super-incassi, l'intera industria del cinema. Compito, questo, che Nolan dividerà con No Time To Die, 25mo capitolo della saga di James Bond interpretato per l'ultima volta da Daniel Craig e girato tra Giamaica, Cuba, Norvegia, gli studi londinesi di Pinewood e Matera: doveva uscire ad aprile, sarà nelle nostre sale l'11 novembre.

Slitta al 1° ottobre Wonder Woman 1984. Non è stata invece fissata la data di altri film dalle enormi potenzialità commerciali come Mulan, versione live-action del celebre cartoon, Black Widow con Scarlett Johannson nei panni della supereroina, Onward-oltre la magia (animazione Disney-Pixar), Peter Rabbit 2. Film come Arthemis Fall e Trolls World Tour, sono sbarcati direttamente sulle piattaforme che, durante il lockdown, hanno registrato il boom di abbonamenti (specialmente Netflix e Disney +) ma ora, se l'industria si ferma, rischiano di rimanere a corto di prodotto.

Tra i set interrotti dalla pandemia c'è Mission: impossible 7 con Tom Cruise. Rimandate le riprese di The Batman con Robert Pattinson, Indiana Jones 5, La Sirenetta, Shazam 2. Spostati al 2021 The Beatles: Get Back di Peter Jackson, The Eternals, Godzilla vs Kong, Minions: The Rise of Gru. Cancellate le uscite in sala, a favore del web, di una quarantina di titoli.

Dato il momento, si spostano al di fuori dell'America alcune produzioni kolossal. Jim Cameron ha iniziato in Nuova Zelanda le riprese del primo sequel di Avatar: se ne prevedono quattro, destinati ad uscire a distanza di due anni fino al 2027 ma la pandemia ha stravolto i piani. Sempre in Nuova Zelanda, dove il protagonista Tom Hanks ha contratto il coronavirus (ma è guarito), riaprirà il set di Elvis diretto da Baz Luhrman. Baltasar Komakur ha invece scelto l'Islanda per girare la serie Netflix Katla sull'eruzione di un vulcano. Gli studi di Pinewood, a Londra, ospitano Jurassic World: Dominion, Berlino farà da sfondo a Mission: impossible 7 e Matrix 4.

GLI ALTRI Se Hollywood piange, non ride il cinema del resto del mondo. E' in crisi nera la Cina che prima della pandemia si avviava a scavalcare gli Usa. Difficile anche la ripartenza in Francia, prima industria europea e secondo Paese esportatore dopo l'America.

L'Italia, che a causa del coronavirus ha perso 25 milioni di spettatori, si sta riprendendo: la gente torna al cinema e ripartono in tutto il Paese i set di film e serie (I delitti del Barlume, I Bastardi di Pizzofalcone 3, Totti). All'insegna di mascherine, test, termoscanner, comparse ridotte al minimo, niente baci e distanziamento come impongono i protocolli sanitari. Uno scenario mai sperimentato prima, surreale, ma anche un segno di speranza: il cinema, sia pure acciaccato, non si arrende e continua a credere nel futuro.

