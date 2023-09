HOMO CONDOMINI LUPUS - CIRCA L'80% DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI IN ITALIA VIENE TRUFFATO DAL PROPRIO AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, TRA CRESTE SUGLI APPALTI, FALSI VERBALI CON SPESE MAI SOSTENUTE E AMMANCHI NELLE BOLLETTE - IL PROBLEMA È CHE IN MOLTI CASI I CONDOMINI SCELGONO L'AMMINISTRATORE CHE COSTA MENO (INVECE DI QUELLO PIÙ ADEGUATO PER L'INCARICO) CON IL RISULTATO CHE SPESSO VENGONO SCELTI FURBETTI E TRUFFATORI - ANCHE LA LEGGE NON AIUTA VISTO CHE..

Estratto dell'articolo di Paolo Russo per “la Stampa”

[…] La cosa che sogna di più il 43% dei condomini è avere un amministratore «che tenga una contabilità affidabile e trasparente per non rischiare di essere truffati», secondo un sondaggio su settemila famiglie realizzato da Condes, società specializzata nel benessere abitativo.

Secondo Confabitare, l'associazione che rappresenta i proprietari di immobili […] i veri truffatori, quelli che scappano dopo aver svuotato il conto condominiale, sono una minoranza, che in alcune grandi città arriva però a un 5% di casi. Ma se per truffa si intende accordarsi con le ditte a cui si affidano gli appalti condominiali per intascare una percentuale «si viaggia intorno all'80% dei condomini», ammettono da Confabitare.

«Il problema va visto da ambo i lati, ossia anche da quello degli inquilini che scelgono quasi sempre l'amministratore che costa meno anziché quello più adeguato a ricoprire il ruolo», afferma l'ingegner Francesco Burrelli, presidente di Anaci, la più grande associazione di amministratori condominiali. […]

In Italia il "governo" dei condomini è affidato a 20 mila professionisti scritti in ben 49 associazioni di categoria, anche se ad amministrare palazzi e palazzine sarebbero in realtà molti di più, almeno 80 mila. Un esercito nel quale si nascondono furbi e truffatori. A Bergamo l'amministratore di 117 condomini presentando falsi verbali con spese mai sostenute si è messo in tasca circa un milione prima di essere denunciato. A Novi Ligure 28 famiglie si sono ritrovate con ammanchi di decine di migliaia di euro per bollette elettriche mai versate. […]

la legge parla chiaro ed è bene tenerlo a mente: l'amministratore agisce su delega dei condomini che lo nominano e questi ultimi sono responsabili delle sue azioni e debbono perciò controllarne e sorvegliarne l'operato. Altrimenti sono responsabili di omesso controllo e costretti a pagare una seconda volta i fornitori.

[…]sarebbe bene far fronte compatto tra condomini quando si acquista casa in uno stabile di nuova costruzione, dove i primi tempi, avendo ancora dalla sua molti millesimi, il costruttore riesce a far nominare un amministratore di sua fiducia.

Con il rischio che poi questo, per "riconoscenza", finisca per addebitare agli inquilini riparazioni causate da difetti di fabbricazione che spetterebbe alla ditta costruttrice pagare. Fenomeno tutt'altro che isolato, fanno sapere le associazioni degli inquilini. Ma siccome anche in questi casi è meglio prevenire che curare, ecco qualche consiglio utile dispensati dagli esperti di Condominioweb.

