CONTRORDINE: PER DIMAGRIRE BISOGNA MANGIARE – AL POSTO DI AFFIDARVI A DIETE CHE PROMETTONO DI FAR PERDERE PESO A TEMPO RECORD, METTETE IN TAVOLA ALIMENTI A CALORIE NEGATIVE. IN QUESTO CASO POTRETE DIMAGRIRE MANGIANDO – VI CHIEDETE COME SIA POSSIBILE? IN BASE A QUESTA TEORIA, SE UN ALIMENTO È PARTICOLARMENTE POVERO DI CALORIE, PUÒ SUCCEDERE CHE L'ENERGIA SPESA PER DIGERIRLO SUPERI QUELLA IMMAGAZZINATA…