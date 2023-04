26 apr 2023 10:01

HORROR IN FRANCIA - IL CORPO DI UNA BAMBINA DI 5 ANNI È STATO TROVATO DENTRO UN SACCO DELLA SPAZZATURA IN UN APPARTAMENTO - LA POLIZIA HA FERMATO IL PRESUNTO RAPITORE: SI TRATTEREBBE DI UN 15ENNE GIÀ NOTO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER REATI SESSUALI - I GENITORI DELLA PICCOLA AVEVANO DENUNCIATO LA SCOMPARSA DELLA FIGLIA A INIZIO POMERIGGIO E DOPO AVER CHIAMATO LA POLIZIA HANNO…