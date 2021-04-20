IACOBONI TWEET: "SUL VIDEO SESSISTA, MACHISTA, SQUALLIDO DI GRILLO, SILENZIO DELL’AVVOCATO DEL POPOLO. L’AVVOCATO PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI"-
IACOBONI TWEET: "SUL VIDEO SESSISTA, MACHISTA, SQUALLIDO DI GRILLO, SILENZIO DELL’AVVOCATO DEL POPOLO. L’AVVOCATO PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI"-
TOLKENIANI DI TUTTO IL MONDO, PREPARATEVI A GODERE: A FINE ANNO ARRIVA SU "AMAZON" LA NUOVA SERIE DEL "SIGNORE DEGLI ANELLI" - ALLA FACCIA DELLA PANDEMIA CHE HA RIDOTTO GLI INVESTIMENTI, È STATO SPESO UN MILIARDO DI DOLLARI, 465 MILIONI SOLO PER LA PRIMA STAGIONE - SARÀ LA PRODUZIONE HOLLYWOODIANA PIÙ COSTOSA DI SEMPRE, SURCLASSANDO "GAME OF THRONES" E SUPERANDO ANCHE "CLEOPATRA", "AVENGERS ENDGAME" E "TITANIC" - VERRÀ GIRATA IN NUOVA ZELANDA, CHE OFFRE IL 25% DI SCONTO SULLE TASSE...
CAFONALINO – ZUMPAPA', ALDA FENDI FA GLI ONORI DI CASA ALLA RHINOCEROS GALLERY PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “DANTE. A PRIVATE DREAM” DEL FIDO RAFFAELE CURI - IL MEJO GENERONE ROMANO IN ASTINENZA DA EVENTI MONDANI ACCORRE: SI SONO APPALESATI MARISELA FEDERICI CON TANTO DI CAGNETTA ASCELLARE, MARIA PIA RUSPOLI ORMAI IMPAGLIATA, MAX GIUSTI AL MINIMO. VITTORIO SGARBI HA APPARECCHIATO - SI ATTENDE LA QUERELA DEL POVERO DANTE…
VOLETE PROVARE COME CI SI SENTE A SOGGIORNARE NELLA PANCIA DI UN SERPENTE? QUESTA ALBERGO IN MESSICO POTREBBE FARE AL CASO VOSTRO - ''QUETZALCOATL'' (DAL NOME DEL DIO SERPENTE AZTECO PIUMATO) E’ STATO PROGETTATO DALL'ARCHITETTO JAVIER SENOSIAIN E SI TROVA VICINO A CITTA' DEL MESSICO - DISPONIBILE PER L'AFFITTO SUL SITO AIRBNB PER CIRCA 262 EURO A NOTTE, NON CI SONO PORTE (A PARTE L'INGRESSO PRINCIPALE), LE STANZE SONO COLLEGATE DA TUNNEL TORTUOSI E…
COMPLOTTISTI, E' IL VOSTRO MOMENTO: IL PENTAGONO INVENTA UN MICROCHIP CHE RILEVA IL COVID - SI INSTALLA SOTTOPELLE E INVIA UN AVVISO PRIMA CHE SI SVILUPPI LA MALATTIA - GLI SCIENZIATI HANNO MESSO A PUNTO ANCHE UN FILTRO PER DIALISI CHE IN QUATTRO GIORNI ELIMINA IL VIRUS DAL SANGUE - MA LE TRUPPE USA DEVONO ESSERE UN PO' SCETTICHE SULLA NUOVA INVENZIONE: UN TERZO DEI MILITARI NON SI E' VACCINATO TEMENDO CHE IL VACCINO CONTENESSE UN MICROCHIP...