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TOLKENIANI DI TUTTO IL MONDO, PREPARATEVI A GODERE: A FINE ANNO ARRIVA SU "AMAZON" LA NUOVA SERIE DEL "SIGNORE DEGLI ANELLI" - ALLA FACCIA DELLA PANDEMIA CHE HA RIDOTTO GLI INVESTIMENTI, È STATO SPESO UN MILIARDO DI DOLLARI, 465 MILIONI SOLO PER LA PRIMA STAGIONE - SARÀ LA PRODUZIONE HOLLYWOODIANA PIÙ COSTOSA DI SEMPRE, SURCLASSANDO "GAME OF THRONES" E SUPERANDO ANCHE "CLEOPATRA", "AVENGERS ENDGAME" E "TITANIC" - VERRÀ GIRATA IN NUOVA ZELANDA, CHE OFFRE IL 25% DI SCONTO SULLE TASSE...

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