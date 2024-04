IDENTIFICATO IL CADAVERE RITROVATO IN UNA CAPPELLA ABBANDONATA NEI BOSCHI DI LA SALLE, IN VALLE D’AOSTA: SI TRATTEREBBE DI UNA 29ENNE FRANCESE, DI CUI NESSUNO AVEVA DENUNCIATO LA SCOMPARSA – E' POSSIBILE CHE SIA STATA UCCISA: NEI GIORNI SCORSI ERA STATA VISTA IN COMPAGNIA DI UN RAGAZZO E I CARABINIERI STANNO CERCANDO UN FURGONE-CAMPER DI COLOR BORDEAUX, PARCHEGGIATO POCO LONTANO DAL SENTIERO CHE PORTA ALLA CHIESETTA…

Estratto dell’articolo di Antonio Palma per www.fanpage.it

Ha assunto i contorni di un vero e proprio giallo la terribile scoperta del cadavere di una ragazza all’interno di una cappella abbandonata e diroccata nei boschi della frazione Equilivaz di La Salle, in Valle d’Aosta, a pochi passi da Aosta. La vittima, di cui nessuno pare avesse denunciato la scomparsa, è stata identificata come una 29enne cittadina francese ma sulle cause del decesso resta ancora il mistero.

La ragazza presentava alcune ferite, in particolare da arma da taglio, ma non è chiaro se potessero essere letali […] . La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 14.30, quando alcuni passanti hanno scorto la sua presenza nella vecchia chiesetta abbandonata. La ragazza era sdraiata a terra quasi in posizione fetale, proprio come se stesse dormendo. […]

Sul luogo del rinvenimento sono scattati i rilievi della scientifica e sono state scoperte poi anche alcune tracce di sangue che sono state repertate per essere analizzate. Sul posto anche un altro indizio, tracce di un pasto. Anche questo elemento infatti sarà da valutare per ricostruire i fatti. Da una prima analisi esterna del cadavere, poi trasportato in obitorio, si presume che la morte sia avvenuta non molto tempo prima della scoperta. La ragazza aveva ferite sul collo e sull’addome che non fanno escludere l’omicidio. Escluso il malore, mentre l'ipotesi del suicidio appare molto remota.

Le prime risposte ai tanti interrogativi però potranno arrivare solo dall’autopsia sul corpo della 29enne, già disposta per martedì prossimo dal pm Manlio D'Ambrosi della procura aostana che coordina le indagini condotte dai carabinieri. Contemporaneamente verrà condotto anche un esame tossicologico per capire se prima avesse assunto qualcosa.

Secondo diversi testimoni della zona, la ragazza nei giorni scorsi era stata vista in compagnia di un ragazzo di cui però si sono perse le tracce. Come riporta Il Messaggero, qualcuno aveva notato anche un furgone-camper rosso bordeaux, che era stato parcheggiato nella piazzetta del ponte prima dell’inizio del sentiero che porta alla cappella abbandonata. […]

