UN IDIOTA (NON) PATENTATO - A BOLZANO UN UOMO HA PROVATO A IMBROGLIARE ALL'ESAME DI GUIDA: HA CERCATO DI FARSI SUGGERIRE LE RISPOSTE ATTRAVERSO UN AURICOLARE, MA È STATO SCOPERTO E... SI È INGOIATO L'OGGETTO PER NASCONDERE LE PROVE - DOPO AVER PROVATO, GOFFAMENTE, AD ACCAMPARE SCUSE, IL CANDIDATO FURBETTO È STATO PORTATO IN OSPEDALE PER FARE UNA LASTRA E...

CANDIDATO INGOIA AURICOLARE DURANTE ESAME DELLA PATENTE

Tenta di imbrogliare, goffamente, all’esame per la patente cercando di farsi suggerire le risposte attraverso un micro-auricolare. Capitolo due: viene scoperto. Fine triste della storia: tenta di ingoiare l’auricolare per far sparire le prove. Tutto vero. Tutto è avvenuto nei giorni scorsi a Bolzano nel temuto Ufficio patenti della provincia autonoma. Almeno così raccontano le agenzie.

[...] Il candidato, non si sa ancora bene l’identità e la sua età, è stato scoperto da alcuni agenti in borghese della Polizia. Già. All’esame c’erano degli agenti in borghese a controllare che tutto andasse secondo norme. Comunque l’uomo, scoperto, ha provato la soluzione più illogica possibile: ingoiare l’auricolare. E lo ha ingoiato davvero. Tanto che alla fine il “candidato”, così lo chiamano le agenzie, è stato accompagnato al Pronto soccorso e sottoposto ad una radiografia che ha mostrato la presenza dell’auricolare.

ESAME PATENTE

Per “il candidato” è scattata la denuncia per i reati di presentazione di esami opera di altri (una vecchia ma ancora efficace legge del 1925) e per falsità ideologica per induzione, fatti per i quali rischia la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni. [...]

