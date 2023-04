GLI IDIOTI DEL POLITICAMENTE CORRETTO COLPISCONO ANCORA: A FINIRE NEL MIRINO DEI NEO-CENSORI È IL LIBRO “VIA COL VENTO” (DOPO IL CONTROPELO FATTO AL FILM CON CLARK GABLE, REALIZZATO NEL 1939) - IL VOLUME SARÀ PUBBLICATO CON UN AVVISO PER LE ANIME BELLE CHE RISCHIANO DI SCANDALIZZARSI: “IL ROMANZO INCLUDE LA RAPPRESENTAZIONI DI PRATICHE INACCETTABILI, RAZZISTE E STEREOTIPATE E…” - VIDEO

E' stato deciso che Via col vento, il romanzo che ha ispirato il capolavoro cinematografico del 1939, d'ora in poi verrà pubblicato con una serie di disclaimer dedicati al contenuto della storia, ambientata negli stati del sud degli Stati Uniti durante la schiavitù del 19esimo secolo.

Il Daily Telegraph nel Regno Unito riporta che l'editore Pan Macmillan ha deciso che i lettori potrebbero trovare le rappresentazioni dell'epoca "dolorose o addirittura dannose" e che per questo motivo ha deciso di aggiungere un avviso alle nuove edizioni del romanzo di Margaret Mitchell .

il romanzo di Via col vento fortunatamente non è stato alterato, ma i disclaimer aggiuntivi segnalano “elementi scioccanti” e “la romanticizzazione di un'era scioccante della nostra storia." L'avviso recita: "Il romanzo include la rappresentazione di pratiche inaccettabili, razziste e stereotipate, e contiene temi, caratterizzazione, linguaggio e immagini inquietanti". Le nuove edizioni del romanzo includeranno anche una prefazione della scrittrice di narrativa storica Philippa Gregory, che spiegherà gli aspetti di "supremazia bianca" della storia. […]

