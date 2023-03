31 mar 2023 09:57

IGOR PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO – VI RICORDATE DI NORBERT FEHER, ALIAS “IGOR IL RUSSO”? IL KILLER SERBO HA DI NUOVO AGGREDITO UN AGENTE PENITENZIARIO IN CARCERE IN SPAGNA, DOVE È DETENUTO DAL DICEMBRE 2017, DOPO UN TRIPLICE ASSASSINIO IN ARAGONA, MENTRE ERA RICERCATO PER GLI OMICIDI, IN ITALIA, DI DAVIDE FABBRI E VALERIO VERRI – GIOVEDÌ SCORSO SI È COSTRUITO UNA SORTA DI “ARMATURA” CON I GIORNALI, HA STACCATO UNA PIASTRELLA DAL PAVIMENTO E…