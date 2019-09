ILARIA CHE TIRA - LA D’AMICO LASCIA BUFFON AI SUOI IMPEGNI CON LA JUVENTUS E SE NE VA IN BARCA IN TOSCANA CON UN GRUPPO DI AMICHE - LE FOTO ESCLUSIVE DI “OGGI” CHE PARLANO DA SOLE E SMENTISCONO LE VOCI DI GRAVIDANZA: ILARIONA IN BIKINI A 46 ANNI È IN GRANDISSIMA FORMA – GALLERY RINFRESCANTE

Giuseppe Fumagalli per www.oggi.it

ilaria d'amico in barca a giannutri 7

Ilaria D’Amico è sullo yacht nelle acque di Giannutri, Grosseto, con un gruppo di amiche. Mentre il suo Gigi Buffon è impegnato con la Juve. Il bikini di Lady Sky a 46 anni compiuti il 30 agosto? Uno schianto: le foto esclusive del settimanale Oggi.

ilaria d'amico in barca a giannutri 28

VOCI DI GRAVIDANZA - Forse hanno pesato le assenze giustificate dell’amato Gigi Buffon, impegnato con la Juve. Ma, al di là di ogni alibi, va pronunciata una dolorosa verità: nell’estate 2019 Ilaria D’Amico ha sbagliato i tempi della prova costume. Il debutto a inizio agosto, nello stabilimento balneare dei “suoceri” a Marina di Massa, era stato disastroso: era a bordo di un pedalò e indossava un costumone intero nero, che nel gioco chiaroscurale aveva addirittura fatto gridare alla gravidanza.

ilaria d'amico in barca a giannutri 14

ilaria d'amico in barca a giannutri 29

IN SUPER FORMA - Come avviene tra andata e ritorno di certe sfide Champions, in meno di un mese la conduttrice ha ribaltato tutto. Nell’ultimo weekend di agosto, sullo yacht di un’amica, in compagnia di sole donne (marinaio a parte), ha navigato tra Porto Ercole, isola di Giannutri e Giglio, sfoggiando un risicato bikini nero, ideale per mettere in risalto una forma fisica che ora è mozzafiato.

