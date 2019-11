ILARIA CUCCHI QUERELA MATTEO SALVINI – LA SORELLA DI STEFANO HA DECISO DI DENUNCIARE IL LEADER DELLA LEGA PER LE SUE FRASI DOPO LA CONDANNA DI DUE CARABINIERI PER OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - SALVINI INCALZATO DALLE DOMANDE DEI GIORNALISTI SI ERA LIMITATO A DIRE “LA DROGA FA MALE”… VIDEO

UN CARABINIERE BACIA LA MANO A ILARIA CUCCHI

ILARIA CUCCHI VALUTA LA QUERELA CONTRO IL LEADER DELLA LEGA, CHE DOPO LA SENTENZA CHE CONDANNA I CARABINIERI HA SVIATO LE DOMANDE DI “FANPAGE” PARLANDO DI DROGA

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-salvini-perde-sempre-rsquo-occasione-stare-zitto-rdquo-219114.htm

LE PAROLE DI SALVINI SU ILARIA CUCCHI

MATTEO SALVINI

ILARIA CUCCHI QUERELA SALVINI

Giovanni Bianconi per www.corriere.it

È una sfida che va oltre i confini della querela, quella lanciata da Ilaria Cucchi all’ex ministro Matteo Salvini. Lei lo considera una sorta di «atto dovuto» nei confronti della memoria del fratello, e dei genitori, che prescinde da come potrà finire un eventuale processo al leader leghista, se e quando ci si arriverà. E’ la risposta che una donna divenuta paladina della battaglia giudiziaria per ottenere verità e giustizia sulla morte del fratello ha ritenuto di dover dare a chi, a commento della condanna di due carabinieri per omicidio preterintenzionale, ha detto che «la droga fa male».

ILARIA CUCCHI CON IL SUO AVVOCATO FABIO ANSELMO

Ilaria e il suo avvocato-compagno Fabio Anselmo presenteranno una denuncia contro Salvini per diffamazione non solo alla memoria di Stefano Cucchi, ma anche alla sua famiglia – lei, sua madre e suo padre, i genitori che con sofferenza anche fisica, dignità e costanza hanno portato avanti la domanda di giustizia –, che diventa «parte offesa» delle frasi dell’ex ministro.

Militante politica

STEFANO ILARIA CUCCHI

Ipotizzare o lasciar credere che a far morire il ragazzo, dieci anni fa, sia stato l’uso o lo spaccio di stupefacenti significa accusare in qualche modo i genitori e la sorella di averlo abbandonato su quella strada, come dimostrerebbero le reazioni sui social network accumulatesi dopo le parole di Salvini. Aggiunte subito dopo le espressioni di vicinanza e solidarietà alla famiglia Cucchi, e per i destinatari hanno avuto il sopravvento.

matteo salvini sul lago trasimeno 1

La reazione di Ilaria è stata annunciata nell’immediato e ribadita ora, a tre giorni di distanza, dopo aver riflettuto e soprattutto letto sul web le accuse e i giudizi sarcastici o di accusa nei confronti di Stefano e dei suoi familiari, a suo giudizio provocati o alimentati dalla frase di Salvini. La stessa Ilaria che, nel frattempo, non ha avuto remore di proclamarsi in qualche modo una militante politica.

LA STRETTA DI MANO TRA FRANCESCO TEDESCO E ILARIA CUCCHI

Diritti dei detenuti

STEFANO CUCCHI E LA SORELLA ILARIA

«Faccio politica da dieci anni — ha spiegato rispondendo domenica in tv a Lucia Annunziata nel programma Mezz’ora in più —. Ci invitano da tutte le parti, in questo momento possiamo andare a tutti i comizi che vogliamo, ma mai sentiamo parlare del rispetto dei diritti», ha spiegato. E il rispetto è quello per i diritti dei detenuti, anche quelli per droga come Stefano Cucchi che però il 22 ottobre 2009 è morto dopo una settimana di reclusione non per gli effetti degli stupefacenti o perché l’avevano arrestato in qualità di presunto spacciatore, ma — come ha stabilito il verdetto di primo grado — a causa le lesioni provocate dal pestaggio di due dei carabinieri che l’avevano fermato. Di qui la replica a Salvini. Giudiziaria, ma anche politica.

ilaria cucchi jacopo brogioni ilaria cucchi fabio anselmo foto di bacco ilaria cucchi ilaria cucchi all'udienza del processo sulla morte di stefano cucchi 7 fiorenza sarzanini ilaria cucchi foto di bacco matteo salvini sul lago trasimeno 7 matteo salvini sul lago trasimeno 5 ilaria cucchi

ILARIA CUCCHI l cast della trasmissione - Ilaria Cucchi è la prima da sinistra