ILARY AVEVA UN MILIONE DI BUONI MOTIVI PER ACCETTARE IL DOCU-FILM SU NETFLIX – IL CACHET CHIESTO DALLA BLASI PER “UNICA” SAREBBE DI UN MILIONE DI EURO. TOTTI, PER REPLICARE, NE AVREBBE CHIESTI TRE, RICEVENDO UN NO DELLA PIATTAFORMA – LE RIVELAZIONI DI FRANCESCA BARRA SULLA BIOGRAFIA DELL’EX LETTERINA: “POSSO DIRVI CHE C’È UNA BOMBA DENTRO…”

Meno di un milione di euro. Sarebbe questo il cachet chiesto e ottenuto da Ilary Blasi per “Unica” il docu-film su Netflix che racconta per filo e per segno la sua verità sulla fine della storia con Francesco Totti. E lui, per replicare con la stessa arma, ne avrebbe chiesti tre: il triplo e comunque troppi per la piattaforma, che avrebbe rispedito al mittente la proposta, almeno stando a quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia durante il programma Password su Rtl 102.5.

Intanto cresce l’attesa sull’uscita del libro, “Che stupida - La mia verità”, edito da Mondadori e in edicola dal 30 gennaio. Il 31 sarà presentato a Milano dalla giornalista Francesca Barra, che a “La vita in diretta”, seppur senza sbilanciarsi, ha dato qualche anticipazione.

“Posso dirvi che c’è una bomba dentro. Sì, una bomba. Se il libro è stato scritto da un ghostwriter e non da lei? Allora, io posso dire che l’ho letto tutto e ho rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare. Poi non sono il suo ufficio stampa e la devo solo presentare da giornalista imparziale. Però ammetto che nel leggerlo ho ritrovato la sua stessa modalità di comunicare e parlare”, ha detto ad Alberto Matano.

Il libro “è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso”, si legge nella presentazione del volume. "Ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, la mattina dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel…”, si legge nelle schede pubblicate sulle librerie online.

"La trama di certo non è nuova né sorprendente: lui e lei si amano, poi lui conosce un’altra e i due si lasciano. Non fosse che i due in questione sono Ilary Blasi e Francesco Totti, per vent’anni una delle coppie più solide e affiatate d’Italia. Quella tra l’ottavo re di Roma e la showgirl che non voleva essere una fra le tante è una favola che ha fatto sognare un Paese intero”, si continua a leggere nell’anticipazione.

"Mai una crisi, tra i due. Pettegolezzi, a volte, ma subito messi a tacere dalla felice normalità di una famiglia eccezionale: i tre figli, le vacanze al mare a Sabaudia, le cene a casa con gli amici, quelli di sempre. Fino a quando, inaspettatamente, il sogno si infrange. In queste pagine intense e sincere, Ilary Blasi si mette a nudo raccontando ombre e luci della sua favola d’amore”. Eccole: “Il corteggiamento serrato, la passione travolgente, le nozze in diretta tv come una casata reale. La famiglia che si allarga con la nascita di Cristian, Chanel e Isabel. Il sofferto addio al calcio di Francesco e, quando finalmente ci sarebbe più tempo per stare insieme, l’improvviso e incomprensibile allontanarsi di lui. La sua freddezza, i silenzi, i dubbi, le bugie, fino alla scoperta del tradimento con un’altra donna (Noemi Bocchi, ndr) e la separazione”.

[…] “Sono stati dodici mesi orribili, ma anche intensi, in cui ho scoperto me stessa, le mie risorse. Sono sopravvissuta ma non solo: sono ancora in piedi”, conclude la conduttrice. Pronta all’ultima rivelazione. Secondo i fans potrebbe trattarsi di una gravidanza. Ma c’è chi ridimensiona tutto pensando, piuttosto, a una convivenza con il nuovo compagno Bastian Muller. Altri pensano a un matrimonio, specialmente dopo l’anello comparso all’anulare sinistro della conduttrice.

