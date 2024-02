Da vanityfair.it - Estratti

ILARY BLASI - CHE STUPIDA

Ilary nel libro dice che Totti e Noemi stanno insieme da gennaio 2021. Blasi fa infatti notare che «il giorno di San Valentino del 2022» sul profilo Instagram di Noemi (all'epoca privato) «qualcuno aveva visto una story con tredici rose. La didascalia recitava: “Tredici mesi di noi”». La storia tra Francesco e Noemi, insomma, sarebbe iniziata a gennaio 2021. Giusto anno prima di quanto raccontato da Totti al Corriere. Non solo: i primi like di Francesco alla Bocchi, come Ilary avrebbe scoperto più avanti, «risalivano ad agosto dell’anno precedente».

Estratto dell’articolo di Nino Luca e Mariano Sisto per www.corriere.it

Su una cosa Francesco Totti e Ilary Blasi sembrano essere d’accordo. Non sui Rolex, né sulla balia licenziata in tronco e poi riassunta, ma sul fatto che sulla fine del loro matrimonio entrambi sono intervenuti - dicono - solo per mettere un argine alle voci circolate in giro. «Per fare ordine» specifica Blasi la sera di mercoledì 31 gennaio, a Milano, alla presentazione del libro sulla fine della sua relazione sentimentale.

PRIMO BACIO TRA ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI - 31 MARZO 2002 - FOTO MEZZELANI GMT

“Che stupida” è il titolo del romanzo edito da Mondadori e, al tempo stesso, l’esclamazione che chiunque si sia trovato ad affrontare un tradimento ha detto a sé stesso. [...] Ci sono i fan di Ilary, che forse non sono anche fan di Totti, e viceversa. Soprattutto, tanti curiosi che dicono di essere giunti per farsi un’idea sulla vicenda. Blasi racconta la sua versione dei fatti e non si risparmia. [...]

«Se ultimamente non ho pubblicato molto non vuol dire che non sia felice» racconta Ilary, concedendo un’occhiata dietro il sipario della sua vita privata: «La felicità non si misura mica sui social network». Al contrario, dopo un divorzio che definisce «sereno», la sua vita è proseguita lietamente: «Ora, non voglio incitare tutti alla separazione (il pubblico ride, ndr), ma devo dire che sono felice». E quell’invito a cena esteso a mezzo stampa a Francesco? «L’offerta rimane, ma dopo cena ognuno a casa sua».

TOTTI MAGLIETTA DEDICATA A ILARY SEI Unica Foto Mezzelani GMT

Totti e la sua presenza ingombrante. Il Capitano, er pupone, l’ottavo re di Roma. Una figura che le sembra di aver condiviso con tutti, dice, «anche in altri sensi, ho scoperto poi». [...] A seguirla all’arrivo e in ogni spostamento ci sono un cameraman e un microfonista che le tiene sempre sospeso a un palmo dalla testa un braccio telescopico con in cima un microfono ambientale. «Sarà per le riprese di un nuovo capitolo di Unica» scherza qualcuno nel pubblico.

Tra una foto e un autografo la folla sciama dalla libreria in Duomo. Non è dato sapere quanti, a fine serata, siano stati persuasi dalla versione di Ilary. [...]

Francesco Totti Foto Mezzelani GMT

ILARY BLASI A VERISSIMO ilary blasi teo mammucari unica documentario su ilary blasi 8 ilary blasi foto di bacco francesco totti e ilary blasi vignetta by macondo ilary blasi totti totti ilary blasi bastian isabel totti ilary blasi foto chi VALERIO STAFFELLI - ILARY BLASI - TAPIRO D'ORO