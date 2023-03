Ilary Blasi a cena a Roma con Bastian e con il cugino di Totti

Estratto dell’articolo di Giovanna Cavalli per corriere.it

ilary blasi a cena al tartarughino con bastian

Hanno prenotato per 14, sotto falso nome, Rinaldi, al Tartarughino, nella nuova location di via Crescenzio, dietro piazza Cavour. Ma poi sono arrivati loro: Ilary Blasi con le sorelle Melory e Silvia, il cognato Ivan, gli amici Stefano, Daniele, Francesca e altri, ma soprattutto Bastian Müller, l’imprenditore tedesco che da qualche mese ormai è il nuovo compagno della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Che giovedì sera ha portato a far baldoria tutta la compagnia, compreso il cugino di Francesco Totti, Angelo Marrozzini: cresciuto con il Capitano, a cui un tempo era legatissimo, ora è entrato a pieno titolo nel clan Blasi, insieme alla moglie Giorgia. E con tanti locali che ci sono a Roma, Ilary ha scelto proprio quello gestito da Alex Nuccetelli, famoso pr e campione di body building, uno dei migliori amici dell’ eterno numero10 giallorosso.

ilary blasi a cena al tartarughino con bastian

Forse una (nemmeno tanto) sottile provocazione per l’ex, che chiaramente lo è venuto a sapere in tempo reale.

(...)

Probabile che Bastian sia venuto in vacanza romana nella capitale per il weekend e che sia ospite nella villa all’Eur che ancora è intestata a Totti. Poi se ne andrà, anche perché da lunedì Ilary avrà altro a cui pensare. L’indomani, martedì 14, a meno di rinvii dell’ultimo minuto, è fissata la prima udienza per la separazione giudiziale. Lei e Francesco si ritroveranno in tribunale, l’uno contro l’altra.

ilary blasi alex nuccetelli ilary blasi alex nuccetelli ALEX NUCCETELLI E FRANCESCO TOTTI

ilary blasi a cena al tartarughino ilary blasi a cena al tartarughino con bastian e amici