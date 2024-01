ENTRAMBI GLI EX CONIUGI CHIEDONO LA SEPARAZIONE CON ADDEBITO – IN TV LA SHOWGIRL VA PER UNA STRATEGIA PRECISA: SMENTIRE CRISTIANO IOVINO

ILARY BLASI A VERISSIMO

I sospetti erano parecchi e fastidiosi come spilli. «Se c'erano segnali? E te credo, certo». Ma è una sera di settembre 2022 che Ilary Blasi si rende conto di non essere l'Unica, che il suo matrimonio con Francesco Totti è un po' troppo affollato. E a svelarle la spiacevole verità è proprio Cristiano Iovino, 36 anni, personal trainer molto tatuato che dopo mesi di diffide e smentite ha rivelato di essere l'altro.

IL CAFFÈ «Tra Ilary e me c'è stata una frequentazione intima. Ci vedevamo a casa mia», la sua versione in un'intervista al Messaggero.

Una «frequentazione intima» che, stando a Iovino, sarebbe nata a fine 2021. Un rapporto superficiale che si sarebbe limitato a un caffè insieme, aveva detto lei. Lo ribadisce dallo sgabello di Verissimo, rispondendo alle domande dell'amica Silvia Toffanin. «Il caffè con Iovino? C'è una causa in corso con Francesco e non è bella. Detto questo mi viene da ridere, perché le relazioni intime sono diverse.

Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata adesso, considerato che Cristiano è stato citato da Francesco come teste». Arrabbiata? Per niente.

«Comunque lo ringrazierò sempre, perché come ha detto lui nell'intervista, a settembre 2022 venne al Ronin, un locale di Milano, alla festa della mia agente, dove c'erano tante persone e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente».

La nuova Ilary, è la narrazione, prende il meglio dalla vita, non serba rancore, si mostra pacata a cominciare dall'abbigliamento modello Chiara Ferragni nel video di contrizione per il guaio dei pandori: tutta in grigio - pantaloni e maglietta - il colore del momento sospeso e dell'attesa, come segnalano gli armocromisti. Del resto, spiega, dalla fine del matrimonio con Totti «ancora non è passato tantissimo tempo. Ho sensazioni miste, malinconia, nostalgia, ma anche tenerezza perché è stato un bel matrimonio. Non ho né rimpianti, né rimorsi».

Qui però siamo in televisione. In aula, nella causa in corso al Tribunale civile di Roma, la storia è un po' diversa: entrambi gli ex coniugi chiedono la separazione con addebito nei confronti dell'altro. Da Silvia Toffanin l'intransigenza sfuma. Quando le storie finiscono, riflette Ilary Blasi, «non ha colpa solo una persona, anch'io avrò sbagliato qualcosa, ma nell'affrontare questa situazione non mi sento di avere dei rimpianti». Ora, aggiunge, «non provo rabbia, la delusione rimane tuttavia guardo avanti.

Non mi va più di voltarmi indietro, è un cerchio che si è chiuso, quella vita è finita e ne è iniziata un'altra. È nata forse una nuova Ilary. Si cresce, si cambia si diventa più mature e le sofferenze ti aiutano a osservare l'esistenza diversamente». Anche se certi ricordi sono indelebili. Il primo: «Sicuramente quando Francesco non si presentò al mio compleanno, per una scusa di lavoro. Un segnale molto forte, una delusione pesante». Poi il divorzio, «con la paura di non capire cosa stesse succedendo». E la domanda: «A cosa serve tutto questo?». Il clamore, le ripicche, le rivalse via social.

«Davvero, si poteva non dico evitare, ma fare in modo diverso. Ho passato mesi nel buio, non sapevo dove andare a parare. Tante donne mi hanno scritto, si sono ritrovate in questa storia che non ha niente di speciale. È successa a tante, eccetto il fatto che noi siamo due persone famose. Ha ragione chi mi critica, però il primo a lavare i panni sporchi e a stenderli è stato Francesco con un'intervista».

Ilary Blasi ha condensato tutto nel suo libro "Che stupida. La mia verità", che si chiude con un invito a cena a casa insieme ai figli rivolto all'ex capitano: «Io gli sto tendendo la mano, è chiaro che la nostra non è più una famiglia standard, ma saremo sempre genitori. È una famiglia in maniera diversa».

Allargata? «Direi mozzata. Ci stiamo più che altro allargando da una parte e dall'altra. Io credo ancora nell'amore e anche nel matrimonio». Seconde nozze per la conduttrice? «Non metto limiti alla provvidenza». Con Totti al momento «i rapporti sono inesistenti, non lo conosco più, non è più il mio Francesco, mi sembra di vedere un'altra persona». Magari leggerà il suo libro. Risata di Ilary: «Francesco che legge un libro?».

