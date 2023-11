ILARY, TRA SOP-PALCO E REALTA’ - COME HA FATTO LA BLASI A RECUPERARE SCARPE E BORSE “RUBATE” DA TOTTI? LA RIVELAZIONE NEL DOC "UNICA". LA REFURTIVA ERA IN UN SOPPALCO SEGRETO: “MI ERO DIMENTICATA CI FOSSE, POI HO AVUTO UN LAMPO DI GENIO. ERANO AMMASSATI DENTRO SACCHI NERI DELLA SPAZZATURA. TIRARLI GIÙ È STATO FATICOSISSIMO, HO DOVUTO CHIEDERE AIUTO A…” - NELLA VILLA DA 18 MLN DI EURO (INTESTATA A TOTTI MA IN USO ALLA BLASI CHE DEVE FARSI CARICO DI COSTI MENSILI DA 30 MILA EURO) ILARY CUSTODISCE LA LEGGENDARIA T-SHIRT “6 UNICA” CHE TOTTI SFODERÒ NEL DERBY PER DICHIARARLE IL SUO AMORE: "LA CONSERVO MA NON SO SE MI APPARTIENE ANCORA” – VIDEO

Fino ad oggi l’avevamo solo spiata nelle stories su Instagram, fotografata dall’alto e immaginata dai racconti di Francesco Totti, Ilary Blasi e i rispettivi avvocati nella guerra processuale del divorzio tra il Capitano della Roma e la Letterina (diventata nel frattempo conduttrice) più famosa d’Italia. Che oggi dispone della mega-villa al Torrino e che ha deciso di aprirne i cancelli alle telecamere di «Unica», il documentario che Netflix le ha dedicato.

I nascondigli nella Spa

Per la prima volta mostra dall'interno la gigantesca proprietà da 1.500 metri quadri, valore stimato sui 18 milioni di euro, con 25 stanze ufficiali, oltre a quelle non dichiarate tra intercapedini e camere sotterranee (usate come nascondigli ora per i rolex di Totti, ora per le scarpe e le borse di lusso della Blasi). Poi campi da tennis, calcetto e padel, un parco con prato all'inglese dove Ilary si rilassa nelle sessioni di yoga, tra querce, ulivi e cipressi.

E ancora la palestra, due piscine - quella esterna famosissima con il ponticello, più quella al coperto rimasta finora privata - e la spa con la grandissima zona benessere. Tanto grande da prestarsi al «Pupone» come anfratto dove imboscare il «tesoro» di Ilary, che nella docuserie racconta: «Ormai la crisi era dichiarata... Dovevo partire ma conoscevo Francesco, così ho chiuso tutte le mie borse e le scarpe in uno degli spogliatoi, e mi sono portata via le chiavi della porta blindata. Ma al mio rientro la stanza era vuota. Mi aveva lasciata letteralmente scalza».

Il soppalco segreto

Tanto grande - e inaccessibile - da avere una porta blindata (bloccata) anche per il locale tecnico. Un anfratto nell'anfratto, con corridoi stretti tra cemento e centraline, dove la Blasi ha ritrovato tutto: «Ho dovuto chiamare l'architetto e il fabbro per buttare giù la porta ed entrare». Un nascondiglio dove si sono infilate anche le telecamere: prima quelle dello smatphone dell'ex signora Totti (che ha ripreso il recupero della refurtiva nascosta dal Capitano) e oggi quelle di Netflix. Che hanno inquadrato pure il soppalco segreto: «Mi ero addirittura dimenticata ci fosse, poi ho avuto un lampo di genio, sapevo che quello che mancava all'appello poteva essere lì». E infatti erano lì, scarpe e borse di lusso, ammassate dentro sacchi neri della spazzatura. «Tirarli giù è stato faticosissimo, ho dovuto chiedere aiuto a mia madre, mia sorella, la tata. Fino alle due di notte abbiamo recuperato scatole e buste».

La t-shirt «6 unica»

Ma nella villa hollywoodiana del Torrino (intestata a Totti ma in uso alla Blasi che deve farsi carico di costi mensili di mantenimento che si aggirano attorno ai 30 mila euro, 10 mila solo per la bolletta della luce) ci sono anche gli scrigni «del cuore», dove Ilary costudisce - ancora e nonostante tutto - la leggendaria t-shirt «6 unica» che Totti sfoderò allo Stadio Olimpico nel derby del 2002 per dichiararle il suo amore: «La conservo ma non so se mi appartiene ancora», commenta Blasi tirandola fuori da un elegante armadio ad oblò.

