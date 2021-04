ILVA FUNESTA – SABRINA FERILLI HA CHIAMATO RICCARDO CRISTELLO, IL DIPENDENTE DI ARCELORMITTAL LICENZIATO DOPO UN POST SUL PROFILO FACEBOOK IN CUI CONSIGLIAVA LA VISIONE DELLA FICTION “SVEGLIATI AMORE MIO”: L’ATTRICE SI È RESA DISPONIBILE A PAGARGLI UN MESE DI STIPENDIO E LE SPESE LEGALI PER L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO. LA REAZIONE DELL’OPERAIO: “L’HO RINGRAZIATA SPIEGANDO CHE PER IL MOMENTO NON HO BISOGNO DI NULLA” – INTANTO L’AZIENDA È PRONTA A… - VIDEO

Riccardo Cristello

ArcelorMittal è pronta a confrontarsi e reintegrare Riccardo Cristello, il dipendente di Taranto licenziato dopo un post sul suo profilo Facebook in cui consigliava la visione della fiction ‘Svegliati amore mio’ con Sabrina Ferilli, legandola al tema dell’inquinamento ambientale.

Con una nota nelle scorse ore l’azienda ha spiegato “di non aver ricevuto alcuna richiesta di confronto dal dipendente, anzi ribadisce che le giustificazioni formulate dallo stesso non fanno che confermare le motivazioni della sanzione disciplinare”.

svegliati amore mio 7

ArcelorMittal ha dunque ribadito “la propria disponibilità ad un confronto analogo a quello avuto recentemente con altro dipendente, all’esito del quale, a fronte della presentazione di adeguate scuse, l’azienda ha deciso di revocare il licenziamento”.

Repubblica riporta la replica dell’operaio, arrivata attraverso il suo avvocato:

Il lavoratore attraverso il suo legale, messo a disposizione dal sindacato Usb, ha risposto che non può chiedere scusa per una cosa che non ha mai commesso ma che è pronto a sedersi a un tavolo e confrontarsi con l’azienda. “Non era mia intenzione offendere Mittal – aveva dichiarato i giorni scorsi - non ho commentato e mai citato l’azienda”.

Il post di Riccardo Cristello

All’operaio ha manifestato sostegno l’attrice Sabrina Ferilli, protagonista principale della fiction, che ha chiamato Cristello dichiarandosi disponibile a pagargli un mese di stipendio e le spese legali relative all’impugnazione del licenziamento. Sostegno al lavoratore anche dall’attore tarantino Michele Riondino, nonché da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, registi della fiction.

Oggi sulle pagine del quotidiano La Stampa - che dedica un articolo alla vicenda dal titolo “Io licenziato dall’ex Ilva per un like ringrazio la Ferilli ma vinco da solo” - vengono riportate le parole di Cristello dopo la manifestazione di solidarietà della Ferilli:

svegliati amore mio 4

“Ero a casa, ho ricevuto una chiamata da un numero privato. Era lei e io ero incredulo [....] Passata l’emozione, l’ho ringraziata spiegando che per il momento non ho bisogno di nulla”.

Intanto dalle 7 di questa mattina, riporta l’Agi, è scattato in ArcelorMittal, siderurgico di Taranto, lo sciopero indetto dal sindacato Usb per protestare contro il licenziamento di Cristello. È in corso anche un presidio davanti alla direzione di stabilimento, presente lo stesso Cristello. Questi, dopo una sospensione dal lavoro di 5 giorni con divieto di accesso in stabilimento, è stato licenziato da ArcelorMittal.

Il post di Riccardo Cristello

L’operaio aveva subito prima un provvedimento di sospensione da parte della dirigenza della multinazionale che gestisce il siderurgico di Taranto, poi il licenziamento. Tutto è nato da un post Facebook pubblicato dal lavoratore nelle scorse settimane: uno screenshot che invitava alla visione della fiction di Mediaset ‘Svegliati amore mio’, sulle conseguenze sanitarie e ambientali delle emissioni di un’acciaieria chiamata Ghisal.

sabrina ferilli

ArcelorMittal aveva precisato di aver ritenuto denigratorio e altamente lesivo della propria immagine il contenuto del post e non il semplice invito alla visione della fiction. Incontrando i giornalisti nella sede della Usb, Cristello - che è sposato ed è padre di due figli - ha precisato che è stato contestato “un post pubblicato sul mio profilo privato che condivido con mia moglie, che possono leggere solo i nostri 400 amici. Non so come abbiano fatto a vederlo. Lo screenshot conteneva frasi che facevano riferimento a situazioni di inquinamento ambientale, ma non c’è mai scritto il nome ArcelorMittal. Ora impugnerò il licenziamento”.

Riccardo Cristello

Un secondo operaio, che aveva condiviso il post con lo stesso invito a vedere la fiction, ha avuto un incontro chiarificatore con l’azienda e si è scusato pubblicamente sul social. Per lui è avvenuto il reintegro. Come sottolineato, l’azienda invita al confronto anche Cristello, aprendo alla possibilità del suo reintegro.

