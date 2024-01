IMBARAZZANTE IMPREVISTO A ETON, IL COLLEGE D'ÈLITE DOVE HANNO STUDIATO PRIMI MINISTRI BRITANNICI E RAMPOLLI REALI: L'INIZIO DELLE LEZIONI DOPO LA PAUSA INVERNALE È STATO RIMANDATO PER UN PROBLEMA "IDRAULICO": LE FOGNE DELL'ESCLUSIVISSIMA SCUOLA, CHE COSTA OLTRE 50MILA EURO L'ANNO, SONO RIMASTE INTASATE A CAUSA DELLE PIOGGE TORRENZIALI CHE HANNO COLPITO L'INGHILTERRA - IN ATTESA DI RISOLVERE IL PROBLEMA, GLI ALUNNI DOVRANNO RESTARE A CASA...

(ANSA) - Eton, il collegio maschile più famoso d'Inghilterra, noto per essere stato frequentato da oltre un terzo dei primi ministri del Paese e da molti membri della famiglia reale, ha un problema imbarazzante: dopo che le forti piogge hanno causato l'allagamento del sistema fognario locale, la scuola è stata costretta a ritardare l'inizio delle lezioni in presenza dopo la pausa invernale, proprio mentre gli studenti dovevano rientrare. I bagni sono infatti intasati e quindi inservibili.

"A seguito di vaste inondazioni nella regione, le fogne gestite dalla società Thames Water che servono la città di Eton sono allagate", ha dichiarato in una nota l'Eton College di Windsor, in Inghilterra, ripreso dai media britannici. "Pertanto i ragazzi non hanno potuto rientrare per l'inizio del semestre previsto per il 9 gennaio e il Collegio è passato alla didattica a distanza". In un'e-mail indirizzata a genitori e tutori, citata da Bloomberg News, i funzionari scolastici hanno esposto il problema in modo più semplice.

"Le fogne nel centro di Eton non riusciranno a far fronte all'arrivo di quasi 1.350 ragazzi", hanno detto. Ora la scuola spera che il problema venga presto sbloccato. "Siamo in contatto regolare con Thames Water mentre cercano di risolvere la situazione e non vediamo l'ora di accogliere i ragazzi il prima possibile", ha detto Eton in una nota. Nel frattempo, però, gli alunni dell'istituto fondato nel 1440 da Enrico VI, che costa circa 50.000 euro l'anno, restano bloccati a casa.

