Una serata estiva in discoteca, al Blanco Beach Bar di Firenze, tra drink, balli e membri dello staff vestiti come piloti di aereo. L’evento, che per l’estate si è svolto ogni venerdì, comprendeva anche dei gadget (forniti da una società esterna): cartelli colorati con sopra diverse frasi. Una di queste ha scatenato polemiche sui social. “O me la dai, o me la prendo” si leggeva.

In Rete è rimbalzata su diversi gruppi: “È sessismo” e anche “E’ un messaggio violento”. Un altro cartello riportava la scritta "Check-in” con una freccia indirizzata verso il basso ventre. “In un sistema in cui violenze, molestie e sopraffazioni sono all’ordine del giorno, il Blanco ci offre l’esempio concreto di quanto una cultura basata sul possesso e sulla deumanizzazione dei corpi sia egemonica” si legge in un post pubblicato dal collettivo Panche Network. […]

"I gadget riprendevano dei celebri meme. ‘O me la dai o me la prendo’ è una battuta che ha fatto il giro dei social, pronunciata da Lello di Bari circa due anni fa in un video che su YouTube ha 1,6 milioni di visualizzazioni e che ha attirato l’attenzione del web con reinterpretazioni e addirittura dei remix” si legge in un comunicato della discoteca.

Una frase però decontestualizzata dalla sua versione originale. In estate, a distanza di due anni, nel locale sembra essere tornata in voga. I vertici della discoteca intervengono e si dicono dispiaciuti. Si legge sempre nella nota: "Le serate Aerofun non sono più parte della programmazione del Blanco dalla fine di luglio. La direzione è fortemente dispiaciuta per essere caduta nella leggerezza di permettere questo tipo di contenuto all’interno del proprio club” […]

