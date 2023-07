12 lug 2023 18:50

IMMAGINE CHOC DA FERRARA: UN'AUTO VIENE TRAFITTA DA UN GUARDRAIL DOPO UN INCIDENTE - LE DUE PERSONE A BORDO, PADRE E FIGLIO DI 54 E 17 ANNI, ERANO RIMASTI INCASTRATI CON LA MACCHINA IN BILICO, E L'OPERAZIONE PER ESTRARLI DELLE LAMIERE È DURATA DIVERSE ORE. SONO GRAVEMENTE FERITI - RESTANO ANCORA DA CHIARIRE LE CAUSE DELL'INCIDENTE…