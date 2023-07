IMMOBILE TENTA IL CONTROPIEDE – L'ATTACCANTE DELLA LAZIO, CHE È STATO DENUNCIATO DAL CONDUCENTE DEL TRAM CON CUI SI È SCONTRATO IL 16 APRILE SCORSO, A ROMA, HA PRESENTATO A SUA VOLTA UNA DENUNCIA PER LESIONI GRAVISSIME – L'AVVOCATO DEL CALCIATORE: “QUESTA È UNA VICENDA CHE, PER BUON SENSO, DOVEVA RESTARE IN AMBITO CIVILISTICO MA COSÌ NON È STATO. LE DUE FIGLIE DI IMMOBILE CHE ERA A BORDO DELLA VETTURA HANNO SUBITO LESIONI IMPORTANTI...”

(askanews) - Ciro Immobile passa al contropiede. Il legale del bomber della Lazio ha presentato una denuncia per lesioni gravissime in relazione all'incidente del 16 aprile scorso che ha visto coinvolte l'auto del calciatore ed un tram della linea 19. Il difensore di Immobile, l'avvocato Erdis Doraci, ha spiegato che la querela è stata presentata a tutela del suo assistito e delle bambine figlie dell'attaccante.

"Questa è una vicenda che, per buon senso, doveva restare in ambito civilistico ma così non è stato - ha sottolineato il legale -Nell'incidente i miei assistiti hanno riportato ferite otto volte superiori, in termini di prognosi, a quelle dell'autista.

Tutti e tre, ma in particolar modo le due bambine, hanno subito lesioni importanti ai fini della querela, con prognosi del solo pronto soccorso rispettivamente di 20 per Ciro, 30 e 50 per le bambine".

In seguito a quanto avvenuto in piazza delle Cinque Giornate, nel quartiere romano di Prati, l'autista del mezzo pubblico aveva deciso di presentare una querela. Gli accertamenti, sinora, degli inquirenti della Polizia Locale e dei carabinieri non hanno ricostruito in modo chiaro la responsabilità rispetto all'incidente.

