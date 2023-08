10 ago 2023 19:14

A IMOLA, UN TRENTENNE È STATO DENUNCIATO PER AVER CHIAMATO IL 118, SIMULANDO UN MALORE PER FARSI DARE UN PASSAGGIO DALL'AMBULANZA - UNA VOLTA ARRIVATO IN OSPEDALE, HA AMMESSO DI VOLER SEMPLICEMENTE RAGGIUNGERE IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO E COMPRARSI UNA BIBITA - L'UOMO ERA GIA' STATO DENUNCIATO IN PASSATO PER AVER CHIAMATO L'AMBULANZA PER UNO "STRAPPO" E I SANITARI GIÀ LO CONOSCEVANO: IN PASSATO LI AVEVA MINACCIATI E AVEVA DANNEGGIATO ALCUNI STRUMENTI