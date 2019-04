IMPARA L'ARTE E METTILA SUL CONTO CORRENTE - NADIA TOFFA METTE IN VENDITA I SUOI QUADRI SU INSTAGRAM E PROPONE DI REALIZZARE UN’OPERA SU COMMISSIONE: “LO DIPINGERÒ APPOSTA PER CHIUNQUE LO DESIDERI” - MA ALCUNI FAN CHE L’HANNO CONTATTATA SI SONO VISTI CHIEDERE UN BONIFICO ANTICIPATO DI 7 MILA EURO PER UN QUADRO CHE VEDRANNO SOLO A LAVORO CONCLUSO - LE ACCUSE SI SPRECANO E LEI REPLICA: “NESSUNO VI OBBLIGA”

Alessia Strinati per https://www.ilgazzettino.it

I QUADRI DI NADIA TOFFA

Nadia Toffa, tanto simpatica quanto cara. In tutti i sensi. La celebre conduttrice tv, che sta combattendo una dura lotta contro un tumore, dopo la passione per il canto ha mostrato ai suoi followers la passione per l'arte e la pittura con alcune sue opere messe su Instagram.

In un post la Toffa mostra alcune delle sue opere, che come spesso accade con l'arte, non sempre incontrano i gusti di tutti, ma di alcuni sì. Sono state diverse le persone che hanno contattato la "iena" per una sua opera, raccogliendo l'invito della stessa Nadia che aveva scritto: «Se vi interessa possedere un mio quadro lo dipingerò apposta per chiunque lo desideri», con tanto di referente. Molti però hanno parlato di una cara sorpresa.

nadia toffa

Pare che alle richieste venga inoltrata in risposta una mail in cui viene chiesto di versare un bonifico di 7 mila euro per un'opera che verrà creata in seguito dalla stessa Nadia. Ovvero, l'utente acquisterebbe, alla cifra non proprio popolare di 7 mila euro, un quadro che non può nemmeno visionare e che verrà creato solo dopo il versamento del denaro. Questo ha scatenato le reazioni dei followers, posti da parte i soliti hater che non hanno perso l'occasione per insultarla, ci sono stati molti utenti che hanno chiesto conferme e spiegazioni, stupiti dalla cifra e dalla modalità.

I QUADRI DI NADIA TOFFA

«Onestamente questa cifra mi ha un po' delusa, la cifra che chiedi è una cifra per pochi. Ti fa salire su un piedistallo che fino ad ora per me non avevi, sembravi una di noi. In bocca al lupo per tutto», scrive una sua follower, un'altro aggiunge: «Vogliamo spiegazoni in merito al contenuto della mail di risposta...non è pensabile che qualcuno ti chieda di versare 7 mila euro per un quadro ancora da iniziare...credo che proprio tu dovresti insegnarmelo e anzi per il contenuto dei tuoi servizi dovresti essere indignata», e ancora «Ho sostenuto Nadia per il suo trascorso, ma questo è approfittarsi delle persone, che tristezza». A questi messaggi Nadia replica sempre lo stesso messaggio su Instagram: «Non comprarlo, fai benissimo», «Non comprarlo, nessuno ti tiene una pistola puntata, grazie per l'intervento» e sembra quindi non smentire il contenuto della mail.

I QUADRI DI NADIA TOFFA nadia toffa nadia toffa