IMPEPATA DI NOZZE (COI FICHI SECCHI)! IL 62ENNE ALESSANDRO CECCHI PAONE E IL 23ENNE SIMONE ANTOLINI SI SONO SPOSATI A NAPOLI – A OFFICIARE L’UNIONE CIVILE IL SINDACO MANFREDI - TESTIMONI DEGLI SPOSI SONO L’EX MOGLIE DEL GIORNALISTA, CRISTINA NAVARRO, E LA MAMMA DEL “PUER DELICATUS” SAMANTHA – TRA GLI INVITATI ELENOIRE FERRUZZI, ICONA TRANS DEL GF VIP CON 20 CENTIMETRI DI UNGHIE, DUE DRAG QUEEN (LE SORELLE POMPADOUR) CON UN VESTITINO NERO, CALZE A RETE, PIUME E...

Da www.ilmessaggero.it

nozze alessandro cecchi paone e simone antolini 25

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati. La cerimonia si è svolta nella Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino a Napoli. A officiare l’unione civile è stato il sindaco Gaetano Manfredi.

Accanto a Cecchi Paone e Antolini, in qualità di testimoni, c'erano la ex moglie Cristina Navarro e Samantha, mamma di Simone. A fare da damigella Melissa, la figlia di 5 anni dello stesso Antolini. «Melissa, così come Alessandro, mi ha stravolto la vita», aveva confessato a Radio Pride papà Simone.

nozze alessandro cecchi paone e simone antolini 19

Poco prima del matrimonio sono arrivati anche gli auguri social di Emma Bonino, annunciata inizialmente come testimone. Il giornalista e conduttore televisivo, che è stato sposato per oltre 10 anni con Cristina Navarro, ieri ha cenato con il futuro marito alla pizzeria Brandi. E sempre a via Chiaia, poco distante dal luogo della cerimonia, sarebbe prevista la festa: da indiscrezioni si parla del Teatro Sannazaro.

Tra i primi invitati arrivati Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello vip, con le sue unghie di 20 cm, le sorelle Pompadour, vestite identiche con vestiti neri, calze a rete, piume e paliettes, in pantaloni beige, con merletti neri e doppia borsa, la contessa Daniela D'Aragone, ancora Roberto Gobbi e Michel Altieri.

