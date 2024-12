13 dic 2024 19:11

UN IMPIEGATO CONTABILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO È STATO CONDANNATO A TRE ANNI PER MALTRATTAMENTI FAMILIARI – SECONDO L'ACCUSA, IL 60ENNE HA PICCHIATO PIÙ VOLTE SUL VISO LA MOGLIE, L'HA “SEGREGATA” IN CASA E L'HA INSULTATA CON FRASI COME “SEMBRI UN MAIALE, VAI A FARE LA PUTT… COSÌ GUADAGNI I SOLDI”. E AVREBBE COSTRETTO LA DONNA E I LORO TRE FIGLI MINORENNI A VIVERE IN CONDIZIONI DI ESTREMA POVERTÀ, “SENZA LUCE, RISCALDAMENTO E GAS…”