3 gen 2023 09:48

IMPRENDITORI, COSA VOLETE: DIPENDENTI O SCHIAVI? – IL GESTORE DI UN ALIMENTARI IN PROVINCIA DI PORDENONE HA AFFISSO IN VETRINA UN CARTELLO CON SU SCRITTO: “CHIUDIAMO IL NEGOZIO PER MANCANZA DI PERSONALE CHE ABBIA VOGLIA DI LAVORARE” – E SPIEGA: “SI PRESENTANO SOLO OVER 50 A CUI NON VA BENE NIENTE: LAVORARE IL SABATO NO, INIZIARE IL TURNO ALLE OTTO È TROPPO PRESTO” – MA IL SINDACO DEL PAESE LO BECCA IN CASTAGNA: “BISOGNEREBBE FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI SU STIPENDI E GESTIONE DEL POSTO DI LAVORO PRIMA DI LANCIARE ACCUSE COSÌ PESANTI...”